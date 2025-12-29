الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صابرين ترد على منتقدي فيلم الملحد: لا يمكن إرضاء كل الأطراف

صابرين، فيتو
صابرين، فيتو
18 حجم الخط

أعربت الفنانة صابرين عن سعادتها البالغة بعد العرض الخاص لفيلمها الملحد، والمقرر انطلاق عرضه فى السينمات الأربعاء المقبل وسط حالة ترقب كبيرة من الجمهور، وذلك بعد الجدل الذى أثير حوله وتأجيل عرضه لفترة طويلة.

وقالت صابرين فى مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON مع الإعلامي أحمد سالم: «أخيرًا، الحمد لله، الفيلم اتعرض بعد عامين، أنا قرأت السيناريو وعارفة أن الفكرة بعيدة كل البعد عن كل ما دار حوله من نقد وجدال آراء وكفر».

وبسؤالها عن رأيها في سبب قبول الجمهور قديمًا لفيلم طريد الفردوس لفريد شوقى وهو أكثر جرأة من الملحد، قالت: «السوشيال ميديا يا سيدى الفاضل، زمان كانت الشاشة والفن بتقدم آراء بره الصندوق، وحاليًا العناصر الكتير اللى دخلت والجدال اللى حاصل بشكل كبير ده أثر، الأول كان الفن للفن وأنت بتقدم وجهة نظرك ورؤيتك مع الحفاظ على الحياء».

وعن إمكانية قبولها دور فى فيلم «طريد الفردوس» أكدت أنها تقبل ذلك، مضيفة: «طالما فى السينما أقبل، لأنك لا يمكن هترضى كل الأطراف حتى لو بتقول قال الله والرسول هيقولولك حاجات أنت ما قولتهاش، إحنا دلوقتى كل ما زادت الوسائل كل ما تدخلت الأيادى كل ما الرفض زاد، فى ناس بتشتغل على كده ودى لقمة عيشها».

على جانب آخر، علقت صابرين أيضًا على إعادة مسلسل أم كلثوم للحديث مجددًا بعد عرض فيلم الست لـ منى زكى، والمقارنة التي حدثت وإشادة الجمهور بمسلسلها فى ظل الهجوم على فيلم الست وصناعه قالت: «كل حاجة ليها جمالها ورونقها».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة صابرين الملحد طريد الفردوس فريد شوقي مسلسل أم كلثوم

مواد متعلقة

تعليق طريف من يوسف زيدان على فيلم الملحد

طارق الشناوي: الملحد يحض على الإيمان بالله ولا يجب الحكم عليه من الاسم

أبطال فيلم الملحد يحتفلون بالعرض الخاص (صور)

عمرو موسى يحضر العرض الخاص لـ فيلم الملحد (فيديو)

الأكثر قراءة

53 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أستاذ قانون يستعرض ضوابط الترشح لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية

طريقة عمل الهوت شوكليت مشروب الشتاء الغني واللذيذ

محمد عبد الجليل: إبراهيم حسن سبب طرد محمد هاني في مباراة جنوب إفريقيا

اللتر يتراجع 11 جنيهًا، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

خريطة سقوط الأمطار اليوم الإثنين

الطقس الآن، سحب ممطرة وأجواء شديدة البرودة

احتجاز طالبة وحارس عقار داخل مصعد في حدائق القبة

خدمات

المزيد

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

53 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads