صابرين ترد على منتقدي فيلم الملحد: لا يمكن إرضاء كل الأطراف

أعربت الفنانة صابرين عن سعادتها البالغة بعد العرض الخاص لفيلمها الملحد، والمقرر انطلاق عرضه فى السينمات الأربعاء المقبل وسط حالة ترقب كبيرة من الجمهور، وذلك بعد الجدل الذى أثير حوله وتأجيل عرضه لفترة طويلة.

وقالت صابرين فى مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON مع الإعلامي أحمد سالم: «أخيرًا، الحمد لله، الفيلم اتعرض بعد عامين، أنا قرأت السيناريو وعارفة أن الفكرة بعيدة كل البعد عن كل ما دار حوله من نقد وجدال آراء وكفر».

وبسؤالها عن رأيها في سبب قبول الجمهور قديمًا لفيلم طريد الفردوس لفريد شوقى وهو أكثر جرأة من الملحد، قالت: «السوشيال ميديا يا سيدى الفاضل، زمان كانت الشاشة والفن بتقدم آراء بره الصندوق، وحاليًا العناصر الكتير اللى دخلت والجدال اللى حاصل بشكل كبير ده أثر، الأول كان الفن للفن وأنت بتقدم وجهة نظرك ورؤيتك مع الحفاظ على الحياء».

وعن إمكانية قبولها دور فى فيلم «طريد الفردوس» أكدت أنها تقبل ذلك، مضيفة: «طالما فى السينما أقبل، لأنك لا يمكن هترضى كل الأطراف حتى لو بتقول قال الله والرسول هيقولولك حاجات أنت ما قولتهاش، إحنا دلوقتى كل ما زادت الوسائل كل ما تدخلت الأيادى كل ما الرفض زاد، فى ناس بتشتغل على كده ودى لقمة عيشها».

على جانب آخر، علقت صابرين أيضًا على إعادة مسلسل أم كلثوم للحديث مجددًا بعد عرض فيلم الست لـ منى زكى، والمقارنة التي حدثت وإشادة الجمهور بمسلسلها فى ظل الهجوم على فيلم الست وصناعه قالت: «كل حاجة ليها جمالها ورونقها».

