رياضة

منتخب مصر يواجه أنجولا اليوم في لقاء تحصيل حاصل

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، نظيره منتخب أنجولا في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

مباراة تحصيل حاصل

مباراة منتخب مصر اليوم أمام أنجولا، هي مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفراعنة، خاصة بعد أن نجح الفريق في حسم صدارة المجموعة والتأهل رسميا للدور ثمن النهائي في أمم إفريقيا، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على زيمبابوي 2-1 وعلى جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ليحصد 6 نقاط في المباراتين ليصبح أول المتأهلين لدور الستة عشر.

منتخب مصر يسعى للعلامة الكاملة

وعلى الرغم من نجاح منتخب مصر في حصد بطاقة التأهل وتصدر المجموعة الثانية، إلا أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، أكد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أنه يسعى لتحقيق الفوز على أنجولا والوصول للعلامة الكاملة وحصد النقطة التاسعة.

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

تعديلات عديدة في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر

وبات من المؤكد أن يقوم حسام حسن المدير الفني للفراعنة بإجراء العديد من التغييرات على تشكيلة منتخب مصر أمام أنجولا، من أجل إراحة العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، إلى جانب الاطمئنان على البدلاء وتجهيزهم للأدوار الإقصائية في الكان، تحسبا لأي طوارئ وإدخالهم في أجواء البطولة.

في المقابل، يسعى منتخب أنجولا لتحقيق الفوز على منتخب مصر من أجل الوصول إلى النقطة الرابعة، من أجل اللحاق بركب المتأهلين لدور الـ16 ضمن أفضل أربع منتخب تحتل المركز الثالث، خاصة أن كل المؤشرات تؤكد فوز منتخب جنوب إفريقيا اليوم الإثنين على منافسه زيمبابوي، في اللقاء الذي يقام في نفس توقيت مباراة مصر وأنجولا ومرافقة الفراعنة لثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثانية.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام مباراة منتخب مصر أمام  منتخب أنجولا، اليوم الإثنين، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا 

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

