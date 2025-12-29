منها فرض رسوم على تصديقات الخارجية وتوفيق أوضاع 160 كنيسة، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 تابع (ب)، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن فرض رسم 20 جنيه على تصديق وزارة الخارجية بالداخل و12 دولارًا أمريكيًا في الخارج، وقرار للتأمين الصحي الشامل في 5 محافظات .

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار رئيس الوزراء رقم 4873 لسنة 2025، بشأن فرض رسم مقداره عشرون جنيهًا مصريًا على كل تـصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية، داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم مقداره اثنا عشر دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، فى الخارج؛ على كـل تأشـيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى كل تأشـيرة أو عمـل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4874 لسنة 2025، وجاء فيه "تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق أرقام من (١ إلى 6) مـن الأصـول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التـأمين الصحى الشامل بمحافظة بور سعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء والسويس، وأسوان"

وتتولى الدولة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع جودة وكفاءة الأصول المبينة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة مـن هذا القرار، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحى الشامل بمحافظات بور سـعيد والإسـماعيلية وجنـوب سـيناء والسويس وأسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتـصادية والتعاون الدولى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 51 مكرر (د)، الصادر في 23 ديسمبر 2025، قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع (102) كنيسة، و(58) مبنى، بإجمالى (160) كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام (من 1 إلى 6)





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.