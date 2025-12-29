الإثنين 29 ديسمبر 2025
أخبار مصر

خريطة سقوط الأمطار اليوم الإثنين

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال سيناء وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء ومدن القناة وخليج السويس ويكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على القاهرة الكبرى.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين وتحذر من شبورة كثيفة

الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

