منير فخري عبد النور: نواجه عامًا بالغ الصعوبة إقليميًا في 2026

أكد السياسي البارز ووزير السياحة والصناعة الأسبق، منير فخري عبد النور، أن عام 2026 سيكون عامًا صعبًا سياسيًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة تشمل الأوضاع في ليبيا والسودان وغزة وصومالي لاند، وهي خريطة جديدة تحيط بالبلاد وتستلزم مواجهة المخاطر بروح الوحدة الوطنية والمشاركة الشعبية الفاعلة.

ضعف الأحزاب في مصر والحاجة لمزيد من الحريات

وأوضح فخري عبد النور، أن جميع الأحزاب في مصر تعاني من ضعف، بما فيها أحزاب الموالاة، موضحًا: "كل الأحزاب الموجودة في الحياة السياسية في مصر ضعيفة، لأنها تنشأ في أحضان السلطة ولا تبذل مجهودًا حقيقيًا".

وأشار إلى أن استعادة الحياة الحزبية يتطلب منح مزيد من الحريات وتوسيع الفرص للتواصل مع الشارع، مؤكّدًا: "نحتاج إلى مزيد من الحريات ليشارك كل مصري في جهود التنمية ومواجهة التحديات، والوحدة الوطنية واجبة في الوضع الراهن نظرًا للظروف الإقليمية الصعبة".

وشدد على أن منح الحريات لا يعني الفوضى، بل هو أساس لمشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، وتحقيق النمو والتنمية المستدامة في البلاد.

حزب الوفد: فقدان الهوية وأمل الانتخابات في تجديد الدماء

وانتقل عبد النور للحديث عن حزب الوفد، قائلًا إنه فقد هويته وروحه ومبادئه، معربًا عن أسفه لأن الإدارتين الحالية والسابقة لم تحافظا على الثوابت الأساسية للحزب.

وأوضح أن الحزب كان يقوم على مبادئ أساسية تشمل العدالة الاجتماعية، الوحدة الوطنية، الديمقراطية، سيادة القانون، ومبدأ الأمة فوق الحكومة، لكنه للأسف ضاع جزء كبير من هذا الإرث.

وأضاف: "الأمل قائم ونحن مقبلون على انتخابات جديدة في 30 يناير، حيث يفتح باب الترشيح في 3 يناير. بعض الأشخاص أبدوا رغبتهم في الترشح، وما خفي كان أعظم، ونتمنى أن تختار الجمعية العمومية من يعيد الروح لهذا الحزب العظيم بتاريخِه".

واختتم عبد النور قائلًا: "أتمنى أن يكون هناك دماء جديدة قادرة على إعادة الروح للحزب وإحياء مبادئه العريقة".

