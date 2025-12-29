رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

18 حجم الخط

أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مرورًا ميدانيًا، أثناء النوة الحالية، لمتابعة جاهزية التمركزات وسيارات الطوارئ، والاطمئنان على انتظام العمل بالمحطات المختلفة على مستوى المحافظة.

وتفقد المهندس سامى قنديل رئيس الشركة خلال الجولة أداء المحطات وفرق التشغيل والصيانة، وراجع خطط التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، موجهًا بضرورة استمرار المتابعة اللحظية، والتنسيق الكامل بين غرف العمليات والفرق الميدانية، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس سامي قنديل أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، مع الدفع بـ ١٥٠ سيارة ومعدة على مستوى المحافظة طبقًا لكثافات الأمطار، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ خلال النوة.

وشدد رئيس الشركة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، والحفاظ على كفاءة التشغيل بالمحطات، مؤكدًا أن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة الأداء على أرض الواقع، وضمان تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين طوال فترة التقلبات الجوية.

