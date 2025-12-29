الحصر العددي لدائرة دمنهور الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الأولى، بـ بندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، نتيجة الحصر العددي.



وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في دائرة دمنهور أن عدد الناخبين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في الدائرة 655 ألفًا 848 ناخبًا، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 97 ألفًا و752 ناخبًا، عدد الأصوات الباطلة 3 آلاف و78 صوتًا، عدد الأصوات الصحيحة 94 ألفًا و674 صوتًا.

وجاءت أصوات المرشحين كما يلي: سناء برغش 53 ألفًا و379 صوتًا، محمود الجندي 50 ألفًا و366 صوتًا، طه الشهاوي 48 ألفًا و905 أصوات، رضا الشريف 45 ألفًا و991 صوتًا، محمد بهنسي 43 ألفًا و75 صوتًا، علاء زعيتر 42 ألفًا و306 صوتًا.

عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا

وأجريت جولة الإعادة خلال يومي 27 و28 ديسمبر بمحافظة البحيرة، في ثلاث دوائر انتخابية شملت: الدائرة الأولى: قسم دمنهور، مركز دمنهور، الدائرة الثالثة: مركز أبو حمص، مركز إدكو، الدائرة الثامنة مركز شبراخيت، مركز إيتاي البارود.

وبلغ عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا بإجمالي 297 لجنة انتخابية، في استقبال الناخبين بعدد ثلاثة دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة، حيث يصل إجمالي الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألف و88 ناخب وناخبة، ويتنافس فيها 14 مرشحًا على 7 مقاعد.

