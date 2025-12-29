الصحة تكشف خطورة إهمال علاج الإنفلونزا وتأثيره على الجهاز التنفسي

18 حجم الخط

أكد الدكتور وجدي أمين، رئيس الإدارة المركزية لأمراض الصدر، بوزارة الصحة أن الإنفلونزا من أبرز أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية، مشيرًا إلى أن الفيروسات المسببة لها متعددة، إلا أن فيروسي الإنفلونزا A وB هما الأكثر انتشارًا بين البشر.



وأوضح أمين في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن فيروسات الإنفلونزا تنقسم إلى أنواع وسلالات متعددة، ويتم تصنيفها وتسميتها علميا وفقا لنوع البروتينات السطحية المسببة للعدوى، وهو ما يفسر ظهور مسميات مختلفة للإنفلونزا، مثل إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير.

أنواع الفيروسات تكون أكثر شيوعًا في موسم محدد مقارنة بمواسم أخرى



وأضاف أن فيروس الإنفلونزا B يضم نوعين رئيسيين، وغالبًا ما يكثر انتشارهما في مواسم معينة من العام، لافتًا إلى أن بعض أنواع الفيروسات تكون أكثر شيوعًا في موسم محدد مقارنة بمواسم أخرى، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى موجات وبائية، كما حدث خلال وباء إنفلونزا الخنازير عام 2009.



وشدد رئيس الإدارة المركزية لأمراض الصدر على أن العدوى الفيروسية بالإنفلونزا يجب التعامل معها بجدية وسرعة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، محذرًا من أن تأخر العلاج قد يؤدي إلى التهاب رئوي حاد، وفشل في وظائف التنفس، وقد يصل في بعض الحالات إلى الوفاة.



وأكد الدكتور وجدي أمين أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، والالتزام بالنظافة الشخصية، وتجنب التجمعات في فترات الذروة.



كما دعا المواطنين إلى الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية في بداية فصل الشتاء، موضحًا أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل معدلات الإصابة، وخفض شدة الأعراض، والحد من نسب المضاعفات والوفيات المرتبطة بالمرض.



أكد على أن الوقاية والتطعيم والتدخل العلاجي المبكر تمثل الركائز الأساسية للسيطرة على أمراض الإنفلونزا

