محافظ اللاذقية يؤكد السيطرة على الاشتباكات وانتشار الأمن السوري (فيديو)

أكد محمد عثمان محافظ اللاذقية، اليوم الإثنين، السيطرة على الاشتباكات وتعزيز قوى الأمن ونشر دوريات إضافية في المحافظة، على خلفية الأحداث الأخيرة في منطقة "الساحل السوري".

وقال عثمان، في تصريح لقناة "الإخبارية" السورية، إن ذلك "خفف الإشكاليات وساهم باستتباب الأمن في المحافظة"، مؤكدًا أنه "تم توجيه قوى الأمن في المحافظة لحماية المظاهرات وتأمينها".

إصابات بين عناصر قوى الأمن الداخلي نتيجة استهدافهم بالغاز المسيل للدموع من قبل فلول النظام البائد في طرطوس.#سوريا pic.twitter.com/vhuiXh7uVf December 28, 2025



وأضاف محافظ اللاذقية أن "قوى الأمن رصدت وجود أشخاص مطلوبين داخل الاحتجاجات حاولوا حرف مطالب المشاركين"، على حد تعبيره.

وتابع: "عقدنا جلسات عديدة مع سكان المحافظة ونقلنا مطالبهم إلى الرئيس، ونواصل الحوار مع جميع الأطياف وتقديم الخدمات وتخفيف المعاناة للجميع".

يذكر أن منطقة الساحل السوري شهدت "أحداث عنف وتخريب لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في اللاذقية جراء اعتداءات فلول النظام البائد"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

لقطات من عمليات التخريب وحرق الآليات من قبل المحتجين عند دوار الأزهري في مدينة اللاذقية.#سوريا pic.twitter.com/OrfEmqeO4i — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) December 28, 2025



وعلى إثر ذلك، أفادت الوكالة بأن "مجموعات من الجيش العربي السوري مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات، دخلت مراكز مدينتي اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن".

وأكدت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، أن "مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي".



وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في وقت سابق الأحد، مقتل أحد عناصر الأمن الداخلي وإصابة عدد من العناصر "أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في حفظ الأمن وتأمين الاحتجاجات في محافظة اللاذقية".

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "هذه الجريمة الغادرة لن تثنينا عن مواصلة واجبنا في حماية الوطن والمواطنين، وسنواصل بكل حزم وإصرار ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".



