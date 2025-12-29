الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

طاقية بابا نويل تبدأ من 45 جنيهًا، أسعار إكسسوارات احتفالات الكريسماس بالأسواق

أسعار إكسسسوارات
أسعار إكسسسوارات الكريسماس، صورة أرشيفية
18 حجم الخط

باقي 3 أيام وتبدأ احتفالات رأس السنة الميلادية، إذ تقام من أجلها مختلف الحفلات سواء الكبيرة في الفنادق والقاعات المخصصة للاحتفالات، أو العائلية في المنازل التي تتميز بإكسسوارات مميزة بأعياد الكريسماس، منها طاقية بابا نويل الشهيرة والماسك والنظارة، حيث تفضل السيدات شراء هذه الإكسسوارات قبل الاحتفال بأيام معدودة.

أسعار إكسسوارات احتفالات الكريسماس في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أبرز إكسسوارات احتفالات الكريسماس في محلات المناطق الراقية، وتشمل أسعار طاقية الكريسماس بمختلف أشكالها وأحجامها، إضافة إلى أسعار نظارة الكريسماس، فضلًا عن أسعار توكة الكريسماس؛ في السطور الآتية:

<strong alt=
أسعار إكسسسوارات الكريسماس، صورة أرشيفية

أسعار طاقية الكريسماس في الأسواق

البداية مع أسعار طاقية الكريسماس في الأسواق، وهي كالآتي: 

  • تراوح سعر طاقية كريسماس رقاقة ثلج من 45 إلى 60 جنيهًا.
  • بلغ سعر طاقية كريسماس مساعد بابا نويل نحو 35 جنيهًا.
  • بلغ سعر طاقية كريسماس نجوم مضيئة نحو 40 جنيهًا.
  • بلغ سعر طاقية كريسماس كاروهات نحو 60 جنيهًا.
  • بلغ سعر طاقية كريسماس غزالة ذهبية نحو 60 جنيهًا.
  • بلغ سعر طاقية كريسماس أوراق شجر صغيرة نحو 45 جنيهًا.
  • بلغ سعر طاقية كريسماس أوراق شجر ذهبية نحو 60 جنيهًا.
  • بلغ سعر طاقية كريسماس جليتر نحو 75 جنيهًا.
<strong alt=
أسعار إكسسسوارات الكريسماس، فيتو

أسعار توكة الكريسماس

وفيما يخص أسعار توكة الكريسماس المخصصة للسيدات والفتيات، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر توكة كريسماس من 45 إلى  70 جنيهًا.
  2. بلغ سعر توكة كريسماس بالإضاءة نحو 85 جنيهًا.

أسعار نظارة الكريسماس

وعن أسعار نظارة الكريسماس بأشكالها المختلفة، فهي كالآتي: 

  • بلغ سعر نظارة كريسماس أشكال مختلفة نحو 55 جنيهًا.
  • بلغ سعر نظارة كريسماس طاقية بابا نويل نحو 40 جنيهًا.
  • بلغ سعر نظارة كريسماس رجل الثلج نحو 55 جنيهًا.
  • بلغ سعر نظارة كريسماس طاقية خضراء نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر نظارة كريسماس بغبغان نحو 55 جنيهًا.
  • بلغ سعر نظارة كريسماس شجرة عيد الميلاد نحو 60 جنيهًا.
  • بلغ سعر نظارة كريسماس تيدي بير أو بابا نويل نحو 60 جنيهًا.

 أسعار قناع بابا نويل ومدفع بارتي بوبر

بينما جاءت أسعار قناع بابا نويل ومدفع بارتي بوبر، كالآتي: 

  1. بلغ سعر ماسك بابا نويل نحو 40 جنيهًا.
  2. بلغ سعر مدفع بارتي بوبر نحو 35 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات الكريسماس احتفالات رأس السنة احتفالات رأس السنة الميلادية أعياد الكريسماس السنة الميلادية الكريسماس بابا نويل رأس السنة الميلادية رأس السنة طاقية بابا نويل نظارة بابا نويل نظارة الكريسماس طاقية الكريسماس

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

شهامة شاب تنقذ قرية الحصاينة بالدقهلية من كارثة محققة

"الوطنية للانتخابات" تنعى رئيسة لجنة اقتراع بقنا توفيت إثر حادث عقب انتهائها من الإشراف على انتخابات النواب

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين وتحذر من شبورة كثيفة

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads