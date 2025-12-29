طاقية بابا نويل تبدأ من 45 جنيهًا، أسعار إكسسوارات احتفالات الكريسماس بالأسواق

18 حجم الخط

باقي 3 أيام وتبدأ احتفالات رأس السنة الميلادية، إذ تقام من أجلها مختلف الحفلات سواء الكبيرة في الفنادق والقاعات المخصصة للاحتفالات، أو العائلية في المنازل التي تتميز بإكسسوارات مميزة بأعياد الكريسماس، منها طاقية بابا نويل الشهيرة والماسك والنظارة، حيث تفضل السيدات شراء هذه الإكسسوارات قبل الاحتفال بأيام معدودة.

أسعار إكسسوارات احتفالات الكريسماس في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أبرز إكسسوارات احتفالات الكريسماس في محلات المناطق الراقية، وتشمل أسعار طاقية الكريسماس بمختلف أشكالها وأحجامها، إضافة إلى أسعار نظارة الكريسماس، فضلًا عن أسعار توكة الكريسماس؛ في السطور الآتية:

أسعار إكسسسوارات الكريسماس، صورة أرشيفية

أسعار طاقية الكريسماس في الأسواق

البداية مع أسعار طاقية الكريسماس في الأسواق، وهي كالآتي:

تراوح سعر طاقية كريسماس رقاقة ثلج من 45 إلى 60 جنيهًا.

بلغ سعر طاقية كريسماس مساعد بابا نويل نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر طاقية كريسماس نجوم مضيئة نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر طاقية كريسماس كاروهات نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر طاقية كريسماس غزالة ذهبية نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر طاقية كريسماس أوراق شجر صغيرة نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر طاقية كريسماس أوراق شجر ذهبية نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر طاقية كريسماس جليتر نحو 75 جنيهًا.

أسعار إكسسسوارات الكريسماس، فيتو

أسعار توكة الكريسماس

وفيما يخص أسعار توكة الكريسماس المخصصة للسيدات والفتيات، فهي كالآتي:

تراوح سعر توكة كريسماس من 45 إلى 70 جنيهًا. بلغ سعر توكة كريسماس بالإضاءة نحو 85 جنيهًا.

أسعار نظارة الكريسماس

وعن أسعار نظارة الكريسماس بأشكالها المختلفة، فهي كالآتي:

بلغ سعر نظارة كريسماس أشكال مختلفة نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر نظارة كريسماس طاقية بابا نويل نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر نظارة كريسماس رجل الثلج نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر نظارة كريسماس طاقية خضراء نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر نظارة كريسماس بغبغان نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر نظارة كريسماس شجرة عيد الميلاد نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر نظارة كريسماس تيدي بير أو بابا نويل نحو 60 جنيهًا.

أسعار قناع بابا نويل ومدفع بارتي بوبر

بينما جاءت أسعار قناع بابا نويل ومدفع بارتي بوبر، كالآتي:

بلغ سعر ماسك بابا نويل نحو 40 جنيهًا. بلغ سعر مدفع بارتي بوبر نحو 35 جنيهًا.

