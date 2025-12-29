جيش الاحتلال يقصف مناطق في غزة بالمدفعية والطيران

18 حجم الخط

شن جيش الإحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين سلسلة غارات وقصف مدفعي شمال عدة مناطق في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

فقد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن رفح، جنوبي قطاع غزة، تعرضت لغارات إسرائيلية، بينما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على منازل في المدينة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية "مواصي مدينة رفح" جنوبي القطاع.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مخيم البريج وسط القطاع، وعلى مناطق في شمال شرقي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أيضا إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق في خان يونس جنوبي القطاع.

حالتا وفاة وغرق خيام

في الأثناء، تتواصل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة جراء حالة الطقس والمنخفض الجوي، الذي يزيد من معاناة سكان القطاع.

فقد سجلت حالتا وفاة وغرق مئات الخيام نتيجة المنخفض الجوي في قطاع غزة، فيما أغرقت أمطار جديدة خيام النازحين في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ومنذ بدء فصل الشتاء، يعيش مئات الآلاف في خيام النازحين التي تضربها الرياح الباردة والأمطار.

وفي هذه المخيمات المؤقتة التي أُقيمت على عجل باستخدام أغطية بلاستيكية وزّعتها منظمات إنسانية، تتجمّع المياه في ممرات موحلة.

وأشارت التقارير إلى أن الخيام في مواصي خان يونس، غرقت "خلال دقائق"، كما يقول جميل الشرافي الذي استيقظ على غرار مئات آلاف الفلسطينيين النازحين في غزة على وقع أصوات الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي أتت على مقتنياتهم في القطاع الذي دمرته سنتان من الحرب.

وقال الشرافي، المكني أبو خالد، لوكالة فرانس برس إن "الخيمة غرقت بالكامل خلال دقائق، المياه دخلت من كل الجهات ولم نعد نعرف أين نخطو".

ويضيف الأب لستة أطفال "فقدنا الأغطية والطعام كله تبلل بالمياه، أطفالي يرتجفون من البرد والخوف".

في دير البلح وسط قطاع غزة، تقول أم معين (34 عاما) "لا نملك بديلا ولا مكانا نلجأ إليه.. استيقظنا على المياه تغمر الخيمة.. الوضع مأساوي جدا.. لا نعرف ماذا نفعل".

وحذّر الدفاع المدني في قطاع غزة الأحد من اقتراب "منخفض جوي جديد" خلال الساعات المقبلة، مصحوبا "بأمطار غزيرة ورياح قوية"، من المتوقّع أن يستمر حتى مساء الإثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.