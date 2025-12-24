الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فصل التيار الكهربائي في المنيا غدا بـ قرى بني مزار بالمنيا لمدة 7 ساعات

فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي في المنيا غدا بـ قرى بني مزار بالمنيا
18 حجم الخط

أعلنت الوحدة المحلية لـمركز بني مزار شمال محافظة المنيا عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بنطاق المركز غدا الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 وذلك لمدة سبع ساعات متواصلة في إطار أعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء.

فصل التيار الكهربائي في المنيا غدا بـ قرى بني مزار بالمنيا لمدة 7 ساعات


وأكدت الوحدة المحلية خلال بيان رسمي صادر عبر حساب ديوان عام محافظة المنيا أن فصل التيار الكهربائي يشمل قرى مجلس قروي بني صامت والتي تضم قرية بني صامت وقرية الناصرية وقرية العصيات وقرية المطارات وقرية السلام ونجع عوده ونجع العرب وعزبة القف وعزبة حماضه وعزبة المعايشة بالاضافة الى الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة بنزينة وطنية. 

انقطاع التيار الكهربائي في المنيا 


وأشارت الوحدة المحلية إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يأتي نتيجة اعمال صيانة ورفع كفاءة الشبكات مطالبة المواطنين والمنشآت الخدمية باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل لحين عودة التيار مرة أخرى بعد الانتهاء من الأعمال المقررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فصل الكهرباء بني مزار قرى المنيا انقطاع التيار صيانة الكهرباء شمال المنيا اخبار المنيا الوحدة المحلية كهرباء المنيا قرى بني صامت صيانة الشبكات فصل التيار غدا خدمات المنيا انقطاع الكهرباء جدول الفصل

مواد متعلقة

موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا الترم الأول 2025- 2026

جدول امتحانات النقل من الصف الثالث حتي الصف السادس الابتدائي بالمنيا الترم الأول

وفاة طالب إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل منزل في المنيا

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين في المنيا

انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية، حالة الطقس في المنيا اليوم الإثنين

موعد امتحانات طلاب الإعدادية الأزهرية في المنيا الترم الأول 2025‑2026

موعد امتحانات الترم الأول 2025‑2026 للابتدائية الأزهرية في المنيا

24 ساعة محاكم، تخفيف عقوبة متهمين بحيازة مواد مخدرة وتأجيل جلسة الهجرة غير الشرعية بالمنيا

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

الأهلي يتقدم بعرض ضخم لضم الغاني دوجلاس أوسو

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

كأس عاصمة مصر، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads