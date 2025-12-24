فصل التيار الكهربائي في المنيا غدا بـ قرى بني مزار بالمنيا لمدة 7 ساعات

18 حجم الخط

أعلنت الوحدة المحلية لـمركز بني مزار شمال محافظة المنيا عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بنطاق المركز غدا الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 وذلك لمدة سبع ساعات متواصلة في إطار أعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء.

وأكدت الوحدة المحلية خلال بيان رسمي صادر عبر حساب ديوان عام محافظة المنيا أن فصل التيار الكهربائي يشمل قرى مجلس قروي بني صامت والتي تضم قرية بني صامت وقرية الناصرية وقرية العصيات وقرية المطارات وقرية السلام ونجع عوده ونجع العرب وعزبة القف وعزبة حماضه وعزبة المعايشة بالاضافة الى الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة بنزينة وطنية.

وأشارت الوحدة المحلية إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يأتي نتيجة اعمال صيانة ورفع كفاءة الشبكات مطالبة المواطنين والمنشآت الخدمية باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل لحين عودة التيار مرة أخرى بعد الانتهاء من الأعمال المقررة.

