بسبب خلافات الميراث، شاب يذبح والدته في المنيا

في ليلة سادها الصمت والذهول، استفاقت قرية الشيخ مسعود التابعة لـمركز العدوة شمال محافظة المنيا على واحدة من ابشع الجرائم الاسرية بعدما أقدم شاب عشريني على ذبح والدته داخل منزل الأسرة في واقعة هزت مشاعر الأهالي وبثت الرعب في أرجاء القرية.

ذبح والدته في المنيا جريمة تهز قرية الشيخ مسعود بالعدوة



الأم التي بلغت من العمر ستين عاما لم تكن تتوقع ان تتحول خلافات الميراث إلى نهاية مأساوية على يد نجلها الذي دفعته المخدرات والطمع في المشغولات الذهبية الى ارتكاب جريمة لا تحتملها القلوب ولا يصدقها العقل.

شاب يذبح والدته في المنيا

تلقت الأجهزة الامنية إخطارا بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الجريمة حيث جرى فرض كردون امني ونقل الجثة بعد مناظرتها وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

اضطرابات نفسية



وكشفت التحريات الأولية أن المتهم “م. ع” سبعة وعشرون عاما يعاني من اضطرابات نفسية وسبق أن نشبت خلافات متكررة بينه وبين والدته بسبب الميراث قبل أن تتطور الأحداث إلى الجريمة.

كشف ملابسات الجريمة كاملة



تم تحرير محضر بالواقعة ونقلت الجثة إلى المشرحة تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة كاملة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

