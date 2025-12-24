الأربعاء 24 ديسمبر 2025
موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا الترم الأول 2025- 2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة المنيا عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول للعام الدراسي 2025 - 2026  وذلك من خلال بيان رسمي نشرته عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

اعرف موعد بدء امتحانات الشهادة الاعدادية في المنيا الترم الاول 2025- 2026  

وأكدت مديرية التربية والتعليم في المنيا أن انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بمحافظة المنيا سيكون يوم 17 يناير 2025 على أن تستمر الامتحانات لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم 22 يناير من نفس العام وذلك وفقا للجدول المعتمد من المديرية.  

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2025 - 2026 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أن إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول جاء في إطار حرص المديرية على منح الطلاب والطالبات الوقت الكافي للمراجعة والاستعداد الجيد قبل بدء الامتحانات. 

جميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة المنيا

وشددت المديرية على الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وانتظام العملية الامتحانية لجميع الادارات التعليمية على مستوي محافظة المنيا  

