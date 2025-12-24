الأربعاء 24 ديسمبر 2025
محافظات

شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا

الكنيسة الكاثوليك
الكنيسة الكاثوليك في ملوي
احتفل الأقباط الكاثوليك في محافظة المنيا، بقداس عيد الميلاد في كنائس المحافظة وسط أجواء مبهجة وسيطرة الفرحة على جميع الحاضرين.

قداس الأقباط الكاثوليك واحتفالات عيد الميلاد بالمنيا

 

وشهدت الكنائس توافد المئات من أهالي محافظة المنيا عامة ومدينة ملوي خاصة منذ الساعة السادسة مساءً للمشاركة في القداس، فيما تزينت جميع الكنائس بأشجار الكريسماس والزينة الخاصة بالعيد. 

قداس الأقباط الكاثوليك واحتفالات عيد الميلاد بملوي 


وفي سياق متصل، كثفت قوات الأمن من تواجدها خارج كنيسة الكاثوليك بملوي لضمان تأمين احتفالات الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، وتسهيل حركة المواطنين داخل الكنائس وخارجها.

عيد الميلاد

ويعد عيد الميلاد ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، حيث يمثل تذكار ميلاد السيد المسيح، ويبدأ الاحتفال بالعيد ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر وفق التقويم الغريغوري، فيما تحتفل الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني بالعيد عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

