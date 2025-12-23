الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جدول امتحانات النقل من الصف الثالث حتي الصف السادس الابتدائي بالمنيا الترم الأول

جدول امتحانات النقل
جدول امتحانات النقل من الصف الثالث حتي الصف السادس الابتدائي
18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا جدول امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتي الصف السادس للفترة الصباحية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 2026، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات بجميع المدارس. 

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في المنيا 


ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي يوم السبت 10 يناير بأداء مادتي الدين واللغة العربية ويستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم الأحد في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية علي أن تختتم الامتحانات خلال الأسبوع وفقا للخطة المعلنة. 

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المنيا 


وبالنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي تنطلق الامتحانات يوم السبت بمادتي الرياضيات وICT ويؤدي الطلاب امتحانات اللغة العربية والعلوم خلال الأيام التالية، ويختتم الجدول بمادتي الدراسات واللغة الإنجليزية. 

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنيا 


ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحاناتهم بداية من يوم الاثنين حيث تشمل المواد اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية ثم اللغة العربية والعلوم وتختتم الامتحانات بمادتي الرياضيات وICT. 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في المنيا 


كما يبدأ طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات النقل وفقا للجدول المعلن حيث يؤدون امتحانات العلوم والدين ثم اللغة العربية واللغة الانجليزية علي ان تستكمل باقي المواد حتي نهاية الاسبوع. 

مديرية التربية والتعليم بالمنيا


وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا علي ضرورة الالتزام بالضوابط الامتحانية وتوفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان مع التشديد علي المتابعة اليومية لضمان انتظام سير الامتحانات دون معوقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات النقل الصف الثالث الإبتدائي الصف الرابع الابتدائي الصف الخامس الابتدائى الصف السادس الابتدائى جدول الامتحانات تعليم المنيا مواعيد الامتحانات طلاب الابتدائي امتحانات يناير الخطة الدراسية العملية التعليمية المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم مديرية التربية والتعليم بالمنيا

مواد متعلقة

وفاة طالب إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل منزل في المنيا

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين في المنيا

انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية، حالة الطقس في المنيا اليوم الإثنين

موعد امتحانات طلاب الإعدادية الأزهرية في المنيا الترم الأول 2025‑2026

موعد امتحانات الترم الأول 2025‑2026 للابتدائية الأزهرية في المنيا

24 ساعة محاكم، تخفيف عقوبة متهمين بحيازة مواد مخدرة وتأجيل جلسة الهجرة غير الشرعية بالمنيا

أرقام الجلوس وأماكن لجان امتحانات الفرقة الأولى بكلية التربية جامعة المنيا

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 - 2026 للمرحلة الابتدائية في المنيا

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

بالرقم القومي، نتيجة المرحلة الثانية لاختبارات ابتعاث الأزهر للخارج 2026

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قذف المحصنات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 23 من سورة النور

تفسير رؤيا شخص مشهور بالمنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

دعاء للصائمين في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads