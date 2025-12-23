جدول امتحانات النقل من الصف الثالث حتي الصف السادس الابتدائي بالمنيا الترم الأول

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا جدول امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتي الصف السادس للفترة الصباحية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 2026، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات بجميع المدارس.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في المنيا



ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي يوم السبت 10 يناير بأداء مادتي الدين واللغة العربية ويستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم الأحد في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية علي أن تختتم الامتحانات خلال الأسبوع وفقا للخطة المعلنة.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المنيا



وبالنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي تنطلق الامتحانات يوم السبت بمادتي الرياضيات وICT ويؤدي الطلاب امتحانات اللغة العربية والعلوم خلال الأيام التالية، ويختتم الجدول بمادتي الدراسات واللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنيا



ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحاناتهم بداية من يوم الاثنين حيث تشمل المواد اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية ثم اللغة العربية والعلوم وتختتم الامتحانات بمادتي الرياضيات وICT.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في المنيا



كما يبدأ طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات النقل وفقا للجدول المعلن حيث يؤدون امتحانات العلوم والدين ثم اللغة العربية واللغة الانجليزية علي ان تستكمل باقي المواد حتي نهاية الاسبوع.

مديرية التربية والتعليم بالمنيا



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا علي ضرورة الالتزام بالضوابط الامتحانية وتوفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان مع التشديد علي المتابعة اليومية لضمان انتظام سير الامتحانات دون معوقات

