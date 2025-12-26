أهالي بني مزار بالمنيا يشيعون جثمان مينا جاد ضحية الهجرة غير الشرعية (صور)

18 حجم الخط

شيع المئات من أهالي مركز بني مزار بمحافظة المنيا جثمان مينا جاد أحد ضحايا الهجرة غير الشرعية وذلك عقب وصول الجثمان من الخارج وتسلمه أسرته عبر مطار القاهرة وسط حالة من الحزن الشديد.

أهالي بني مزار بالمنيا يشيعون جثمان مينا جاد ضحية الهجرة غير الشرعية

جثمان مينا جاد ضحية الهجرة غير الشرعية، المنيا، فيتو



وأقيمت صلاة الجنازة على الجثمان داخل مطرانية بني مزار في مشهد مؤثر سيطرت فيه مشاعر الأسى على أسرته وأصدقائه وأهالي المنطقة.

وحرص والدا الفقيد على التواجد بجوار النعش أثناء صلاة الجنازة في لحظات وداع صعبة خيم عليها البكاء والدعاء.

جثمان مينا جاد ضحية الهجرة غير الشرعية

جثمان مينا جاد ضحية الهجرة غير الشرعية، المنيا، فيتو



وعقب انتهاء صلاة الجنازة جرى تشييع الجثمان إلى مقابر العائلة بمدينة بني مزار حيث ووري الثرى وسط مشاركة واسعة من الأهالي.

رحلة هجرة غير شرعية

جثمان مينا جاد ضحية الهجرة غير الشرعية، المنيا، فيتو



ويذكر أن محافظة المنيا فقدت خلال الفترة الأخيرة ثلاثة من أبنائها غرقًا في البحر أثناء رحلة هجرة غير شرعية قبل أن تتمكن قوات خفر السواحل من انتشال جثامينهم في مأساة إنسانية متكررة تخلف حزنًا عميقًا في قلوب الأسر.

