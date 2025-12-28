مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أمم إفريقيا والزمالك والبلدية
تقام اليوم الأحد العديد من المباريات في بطولة كأس مصر وأبرزها الزمالك مع بلدية المحلة ومباريات كأس الأمم الأفريقية في المغرب.
مواعيد كأس الأمم الإفريقية
الجابون × موزمبيق – 2.30 مساءً - قناة بي إن سبورتس ماكس 1
غينيا الاستوائية × السودان – 5 مساءً - قناة بي إن سبورتس ماكس 2
الجزائر × بوركينا فاسو – 7.30 مساءً- قناة بي إن سبورتس ماكس 1
ساحل العاج × الكاميرون – 10 مساءً- قناة بي إن سبورتس ماكس 1
كأس مصر
حرس الحدود × سموحة – 2:30 ظهرًا
البنك الأهلي × إنبي – 2:30 ظهرًا
الزمالك × بلدية المحلة – 2:30 ظهرًا - قناة أون سبورت
الدوري الإنجليزي الممتاز
سندرلاند × ليدز يونايتد – 4:00 عصرًا - قناة بي إن سبورتس 1
كريستال بالاس × توتنهام – 6:30 مساءً - قناة بي إن سبورتس 1
الدوري الإيطالي
ميلان × فيرونا – 1:30 ظهرًا - منصة ستارز بلاي
كريمونيزي × نابولي – 4:00 عصرًا - منصة ستارز بلاي
بولونيا × ساسولو – 7:00 مساءً - منصة ستارز بلاي
أتالانتا × إنتر – 9:45 مساءً - منصة ستارز بلاي
