محافظات

وفاة طالب إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل منزل في المنيا

وفاة طالب إثر سقوطه
وفاة طالب إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل منزل في المنيا
لقي طالب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل منزله بإحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة. 

وفاة طالب إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل منزل بقرية بني خالد شمال المنيا

 

العثور على جثمان شاب أسفل عقار المنيا المنهار بعد ساعات من البحث تحت الأنقاض

حكاية 3 شباب خرجوا من المنيا ورا حلم السفر ورجعوا في نعوش من عرض البحر


تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة طالب عقب سقوطه من الطابق الثاني داخل منزله بقرية بني خالد التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا. 

وفاة طالب في المنيا 


وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين وفاة الطالب ا ح البالغ من العمر 14 عام والمقيم بقرية بني خالد التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا. 

مشرحة المستشفى


تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

