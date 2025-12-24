أخبار الاقتصاد اليوم: خفض الفائدة السيناريو الأقرب في اجتماع المركزي المصري غدًا.. استقرار سعر الذهب والدولار.. والبورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

غدًا، اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي



تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعها الأخير فى 2025، غدًا الخميس الموافق 25 ديسمبر الجاري، وهو الاجتماع الثامن والأخير لها في عام 2025 لمناقشة أسعار الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

الضرائب: إصدار دليل إرشادي شامل لتنظيم المعاملة الضريبية على الخدمات المصدرة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه منذ الساعات الأولى لتولي أحمد كجوك وزير المالية، مهام منصبه، كان أول اجتماعاته مع مصلحة الضرائب المصرية لمناقشة أهم التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، مؤكدة أن الهدف يتمثل في حل التحديات، مع تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على الممول واستمراريته، وهو ما دعا لإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مضيفةً أن العام والنصف الماضيين شهدا تغيرًا ملموسًا في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين.

أسباب تعرقل تحقيق العدالة الضريبية

وأشارت رشا عبدالعال، أننا بدأنا رحلة ناجحة بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات والهيئات الدولية نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، إلا أن رغم هذه النجاحات، ما زالت هناك بعض التحديات التي تعيق مسيرتنا الرقمية، أبرزها النسبة الكبيرة للاقتصاد الموازي، التي تعرقل تحقيق العدالة الضريبية.

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

وأضافت رشا عبد العال أنه كان من الضروري وضع أولويات واضحة للتحديات القائمة والعمل على معالجتها وفقًا لدرجة الأهمية، وهو ما انعكس في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها في فبراير الماضي، والتي تضمنت تيسيرات جوهرية، من بينها إتاحة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون توقيع غرامات.

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أسعار الدولار، شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة فى البنك المركزي والبنوك المصرية.

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كالتالي:

47.52 جنيها للشراء.

47.65 جنيها للبيع.

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.54 جنيها للشراء.

47.64 جنيها للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.54 جنيها للشراء.

47.64 جنيها للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.50 جنيها للشراء.

47.60 جنيها للبيع.

وفي البنك بنك قطر الوطنى، استقرت الأسعار عند:

47.53 جنيها للشراء.

47.63 جنيها للبيع.

آخر تطورات سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر جرام الذهب، هبط سعر جرام الذهب، بنحو 25 جنيها خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6810 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5955 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 5105 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 47640 جنيها في محلات الصاغة.

قفزة في أسعار القمح الأوروبي مع تصاعد توترات البحر الأسود

سجلت أسعار القمح الأوروبي ارتفاعا ملحوظا اليوم الأربعاء، محققة أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعة بمخاوف متزايدة من تصعيد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأسود، وموجة الصقيع التي تضرب المحاصيل الروسية.

أداء السوق في "يورونكست"

في جلسة اتسمت بضعف التداول قبيل عطلة عيد الميلاد، واصل القمح صعوده للجلسة الخامسة على التوالي، حيث أغلقت بورصة "يورونكست" بباريس أبوابها مبكرا اليوم، على أن يستمر الإغلاق يومي الخميس والجمعة.

وارتفعت عقود القمح (تسليم مارس) بنسبة 0.7% لتستقر عند 190.25 يورو للطن، كما لامست العقود مستوى 190.50 يورو، وهو الأعلى منذ 9 ديسمبر الجاري.

ونجحت الأسعار في الارتداد من أدنى مستوى سجلته الأسبوع الماضي (185 يورو)، تزامنا مع مكاسب مماثلة في "بوصة شيكاغو".

أسعار ومواصفات سيارات رينو أوسترال في السوق المحلي خلال شهر ديسمبر

استعرض الوكيل المحلي لعلامة رينو الفرنسية في مصر، التحديثات الجديدة لطراز رينو أوسترال، في السوق المحلي، داخل شهر ديسمبر بختام عام 2025، فقد شمل التحديث الواجهة الأمامية بالكامل، بما في ذلك غطاء المحرك، والشبكة، والمصد الأمامي، لتمنح السيارة مظهرا أكثر ديناميكيًا وحضورا لافتا على الطريق.

أسعار سيارات رينو في مصر

وأخطر الوكيل المحلي لعلامة التجارية رينو كافة الموزعين والتجار، بأسعار سيارات رينو داخل السوق المحلي خلال شهر ديسمبر هي كالتالي:

يصل سعر الفئة الأولى: Evolution egp: 1,390,000

ويصل سعر الفئة الثانية: Techno egp: 1,525,000

ويصل سعر الفئة الثالثة: Iconic egp: 1,650,000

ويصل سعر الفئة الرابعة: Alpine egp: 1,750,000



ويأتي التحديث الجديد لرينو أوسترال ضمن حزمة تطويرات مدروسة اعتمادًا على نقاط القوة التي رسخت مكانة هذا الموديل في الأسواق العالمية، مع إدخال لمسات تصميمية وتكنولوجية تمنح السيارة حضورا أكثر جرأة وتميزا.

رئيس البورصة يستقبل نظيره العماني لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية اليوم الأربعاء، الموافق 24-ديسمبر-2025، مازن الوظائفي - رئيس بورصة عمان، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين أسواق المال العربية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين البورصتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير آليات التداول، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، ودعم جهود تعزيز كفاءة الأسواق، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز السيولة وتحسين بيئة العمل داخل أسواق المال.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الترويج المشترك، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات، بما يدعم التكامل بين أسواق المال العربية ويعزز من دورها في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح المستثمرين ويعزز من تنافسية الأسواق المالية في المنطقة.

تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك يعقدان برنامجًا تدريبيًا لتعزيز حقوق المستخدمين

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بهدف تعزيز قدرات الجمعيات التابعة للاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وتمكينها من الاضطلاع بدورها في حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر.

تفعيل برتوكول التعاون

وشارك في فعاليات البرنامج عدد من كوادر جمعيات حماية المستهلك من مختلف محافظات الجمهورية، شملت القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبني سويف، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك.

ويركز البرنامج على بناء القدرات المؤسسية والعملية للعاملين بجمعيات حماية المستهلك، من خلال التعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم سوق الاتصالات ومراقبة الشركات مقدمة الخدمة، وبالقنوات المعتمدة لتلقي وتسجيل الشكاوى ومتابعتها، إلى جانب استعراض آليات حماية حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات المقدمة وأبرز مواد وبنود قانون حماية المستهلك ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يدعم دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق المستخدمين.

مؤشر الذهب يسجل مستويات جديدة خلال التداولات العالمية اليوم الأربعاء

مؤشر الذهب، يشهد سوق الذهب العالمي حالة من الارتفاع خلال التعاملات مع استمرار المعدن النفيس في تحقيق مكاسب جديدة بنحو 85 دولارا، حيث يواصل الذهب ارتفاعه عالميا ليتخطى حاجز الــ 4485 دولارا للأوقية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد حالة القلق في الأسواق العالمية.

تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

ويأتي الارتفاع السابق خلال الأيام الماضية في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، إلى جانب توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

كما أن التحركات الأخيرة في أسعار الذهب تعكس توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في وقت تتصاعد فيه حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية، مما يعزز مكانة الذهب كأحد أهم أدوات التحوط ضد الأزمات والتقلبات المالية.

الذهب يواصل الصعود عالميا

ووفقا لبيانات الأسواق الفورية، فمن المرجح استمرار الاتجاه الصاعد خلال المدى القصير، وأشار محللون إلى أن المعدن النفيس قد يتحرك خلال الفترة المقبلة في نطاق يتراوح بين 4,000 إلى 4500 دولار للأوقية، في حال استمرار العوامل الداعمة الحالية.

البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.958 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 41508 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 50896 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 18865 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4605 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13089 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17281 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

رئيس البورصة المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر

وقع اليوم الأربعاء، الموافق 24 ديسمبر 2025، الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بروتوكول تعاون بين البورصة والجمعية، وذلك في إطار حرص البورصة المصرية على تعزيز دور سوق رأس المال في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع نطاق التعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور الدكتور المهندس وائل الخولي نائب رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وأيمن طه مستشار رئيس البورصة لتطوير الأعمال والترويج، وكل من: وسام صبري مدير عام مكاتب التمثيل الخارجية، ومروة الباز مدير عام التسويق والثقافة المالية، وأحمد البشير – مدير إدارة الترويج، ومروة مجدي بإدارة الترويج، وبسمة شوقي بمكاتب التمثيل الخارجية.

يأتي هذا البروتوكول ضمن خطة متكاملة لتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من سوق رأس المال، وتشجيع الكيانات الصناعية والاستثمارية على الاستفادة من البورصة المصرية كمنصة تمويل رئيسية للنمو والتوسع، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

المشاط: العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وأمريكا تمثل ركيزة لدعم جهود التنمية الوطنية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، هيرو مصطفى جارج، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك ومستقبل العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، في ضوء أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.

دعم تنافسية الاقتصاد المصري

وناقش الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، شملت التعليم وبناء القدرات البشرية بما يسهم في تطوير رأس المال البشري ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب مشروعات البنية التحتية بما يعزز كفاءة الخدمات ويدعم جهود التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية والحلول المتكاملة للمياه، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تمثل ركيزة لدعم جهود التنمية الوطنية، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة.

لأول مرة، التمويلات الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية تتخطى حاجز التريليون جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أنه لأول مرة تتخطى التمويلات الممنوحة من جهات التمويل الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه.

وأشارت إلى أنه سجلت نموًا بنسبة 54.6% في التمويلات الممنوحة لتصل 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 للمرة الأولى، تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه.

إجمالي التمويلات الممنوحة

وحققت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو الـ 1.1 تريليون جنيه، محققا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.

هيئة الرقابة المالية تحدث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (لأسعار شهر سبتمبر 2025)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مستويات الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كان قد أعلن في سبتمبر 2023 عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر وذلك في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

خبير اقتصادي: خفض الفائدة السيناريو الأقرب في اجتماع المركزي المصري الخميس

قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي: إن التوقعات تشير إلى اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب غدا الخميس، في ضوء مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية، أبرزها استمرار تراجع معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الخارجية، إلى جانب التوافق مع المسار التيسيري للسياسة النقدية العالمية.

نجاح السياسة النقدية في كبح الضغوط التضخمية

وأوضح عبد الوهاب أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.3% خلال نوفمبر، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، يمثل إشارة مهمة لنجاح السياسة النقدية في كبح الضغوط التضخمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التيسير النقدي دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار، خاصة في ظل بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة نسبيا.

تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد

وأضاف أن البنك المركزي المصري يمتلك حاليًا مساحة كافية للتحرك، في ظل تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد، مدعومًا بارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي تجاوز 50 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس، وهو ما يعزز من قوة الجنيه المصري ويحد من الضغوط التضخمية المستوردة.

توقعات قرار المركزي بشأن الفائدة

وأشار عبد الوهاب إلى أن التوقعات السائدة في الأسواق تميل إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، وهو خفض متوازن يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز استثمارات القطاع الخاص، دون الإخلال باستقرار السوق أو عودة الضغوط السعرية، لافتًا إلى أن خفض الفائدة الأمريكية من جانب الاحتياطي الفيدرالي يمنح المركزي المصري هامش حركة أوسع دون مخاطر تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال.





