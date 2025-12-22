هل تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة باجتماعها المقبل؟ خبير يوضح (فيديو)

18 حجم الخط

توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، أن تتخذ لجنة السياسات النقدية قرارا بخفضأسعار الفائدة 1% فى اجتماعها المقرر يوم الخميس المقبل.



وقال فى مداخلة هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "الساعة 6"، إن الفترة الماضية شهدت انخفاض مستوى التضخم مع توفر العملات الصعبة، وهو ما أدى لانخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه.



وأضاف أن البنوك اتخذت فى سياستها النقدية مجموعة من الإجراءات الجديدة لجذب العملاء، ومن ضمن هذه الإجراءات، إصدار الشهادات متغيرة العائد والتي تمنح العملاء عائدا كبيرا.



وأوضح أن صناديق الاستثمار التى بدأت فى الظهور لدى البنوك أصبحت تمنح إيردات مالية للعملاء يوميا، مؤكدا ان هناك محددات للعملاء الذين يذهبون إلى البنوك، والتى منها أن العملاء يبحثون عن العائد المادي، فكافة المؤشرات تؤكد خفض لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة يوم الخميس المقبل.

اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي



وتعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعها الأخير فى 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري، وهو الاجتماع الثامن والأخير لها في عام 2025 لمناقشة أسعار الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50% ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق

في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، يبرز سؤال مهم حول تأثير هذا القرار على معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وحركة رؤوس الأموال داخل القطاع المصرفي.



