تخفيض يصل لـ 150 ألف جنيه، أسعار ومواصفات سيارات بيجو 2026 في مصر

سيارات بيجو، أعلن الوكيل المحلي لعلامة بيجو في مصر، عن إطلاق عرض كاش باك محدود بالتزامن مع بداية العام الجديد، بقيمة 150,000 جنيه مصري على جميع موديلات سيارات بيجو 2026 المتاحة في السوق المصري، ولمدة محدودة تبدأ من 22 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 31 يناير 2026.

عرض الكاش باك يشمل جميع موديلات سيارات بيجو المتاحة في السوق المصري

ويشمل عرض الكاش باك جميع موديلات سيارات بيجو المتاحة في السوق المصري، بداية من بيجو 408، التي تتوفر بفئتين Allure وGT Pack، بمحرك 215 HP. وتشمل هذه المنظومة أعلى أنظمة الأمان مثل 6 وسائد هوائية (أمامية / جانبية / ستائر جانبية)، نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة على عدم الخروج من الحارة المرورية مع تعديل المسار، ونظام التنبيه وتفعيل المكابح عند الاقتراب من الاصطدام، ونظام التعرف على إرشادات المرور، وغيرها من التجهيزات.

أما الراحة والرفاهية في سيارات بيجو فتشمل نظام بيجو الذكي للدخول بدون مفتاح مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، وكاميرات ٣٦٠ درجة، وشاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، وشاشة i-Toggles قابلة للتعديل، ونظام توصيل للهواتف الذكية بالشاشة لاسلكيا (Apple Car Play/ Android Auto)، وشاحن لاسلكي، مع إمكانية فتح وغلق شنطة السيارة كهربائية باستخدام حساس القدم، وتشمل التجهيزات الداخلية نظام تدليك وتدفئة المقاعد الأمامية، وتحكم كهربائي في مقعد السائق في 10 اتجاهات مزود بخاصية الذاكرة. بينما تضم التجهيزات الخارجية جنوط رياضية لونين مقاس 18 بوصة، ومصابيح أمامية Matrix LED، وفتحة سقف بانوراما إلى جانب مجموعة واسعة من الابتكارات الأخرى التي تمنح تجربة قيادة متكاملة وراقية.

سيارات بيجو كما يشمل العرض طراز بيجو 2008، الذي يتوفر أيضًا بفئتين Allure وGT. وتشمل هذه المنظومة أعلى أنظمة الأمان مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، وحساس ركن أمامي وخلفي، ونظام الكشف عن النقطة العمياء، أما الراحة والرفاهية فتشمل نظام بيجو الذكي للدخول بدون مفتاح مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام بيجو 3D i-Cockpit، ونظام توصيل الهواتف الذكية بالشاشة لاسلكيا (Apple Car Play/ Android Auto)، وشاشة لمس مقاس 10 بوصة، وإضاءة داخلية، وتشمل التجهيزات الداخلية فرش الكانترا، وعجلة القيادة من الجلد، بينما توفر خاصية التدليك لمقعد السائق، أما التجهيزات الخارجية فتشمل إضاءة بيجو الأمامية المميزة مع مصابيح LED للإضاءة النهارية، وحساس إضاءة، حساس مطر، وإضاءة المصابيح الأمامية PEUGEOT Matrix LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، بما يعكس مستوى متقدمًا من الابتكار ويعزز متعة القيادة وراحة المستخدم.

كما يشمل العرض سيارات بيجو طراز 3008، الذي يتوفر أيضًا بفئتين Allure وGT. وتشمل هذه المنظومة أعلى أنظمة الأمان مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائريه، وبرنامج تنبيه السائق، وتنبيه لحركة المرور الخلفية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام تنبيه النقطة العمياء، أما الراحة والرفاهية فتشمل نظام بيجو الذكي للدخول بدون مفتاح مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام بيجو i-Cockpit بشاشة ٢١ بوصة، ونظام تشغيل للهواتف الذكية بتدعيم لاسلكي(Apple Car Play/ Android Auto)، وكاميرا 360، وإمكانية فتح وغلق شنطة السيارة كهربائيًا، وتشمل التجهيزات الداخلية فرش جلد طبيعي كلي، وإضاءة كاملة بالمقصورة الداخلية ٨ ألوان، وخاصية تبريد المقاعد الأمامية، وإضاءة بالمقصورة الداخلية مع إمكانية الربط مع أنماط القيادة المختلفة، وغيرها. بينما تشمل التجهيزات الخارجية جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وفتحة سقف بانوراما Tilt & Sliding، وإضاءة بيجو الأمامية المميزة مع مصابيح LED للإضاءة النهارية، ومصابيح أمامية بتقنية بيجو Full LED Matrix، والسقف باللون الأسود اللامع، ليقدم مزيجًا متوازنًا من التصميم العصري والتقنيات الذكية.

أما بيجو 5008 العائلية، التي تتوفر بسبعة مقاعد، فتدخل هي الأخرى ضمن العرض، وتتوافر بفئتين Allure وGT. وتشمل هذه المنظومة أعلى أنظمة الأمان مثل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائريه، ونظام الدفع المتطور للقيادة في الثلج أو الرمال أو الطين، وبرنامج تنبيه السائق، وتنبيه لحركة المرور الخلفية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع نظام مساعدة البقاء في الحارة المرورية، ونظام التنبيه وتفعيل المكابح عند الاقتراب من الاصطدام، أما الراحة والرفاهية فتشمل نظام بيجو الذكي للدخول بدون مفتاح مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام بيجو i-Cockpit بشاشة ٢١ بوصة، وi-TOGGLES قابلة للتعديل، ونظام توصيل الهواتف الذكية بالشاشة لاسلكيا(Apple Car Play/ Android Auto)، وكاميرا 360، وإمكانية فتح وغلق شنطة السيارة كهربائياٌ، وتكييف هواء أوتوماتيكي 3 مناطق مع تحكم مستقل للتكييف الخلفي، وإمكانية تدوير السيارة وتشغيل التكييف في أي وقت محدد بدون الحاجة للمفتاح، إضافة إلى مزايا أخرى متعددة.

وتشمل التجهيزات الداخلية ستائر جانبية للزجاج، وكنبة خلفية متحركة مع إمكانية تحريك الضهر، وإضاءة كاملة بالمقصورة الداخلية ٨ ألوان، ونظام تدليك وتبريد وتدفئة المقاعد الأمامية، وخاصية تدفئة المقاعد الخلفية، بينما تشمل التجهيزات الخارجية جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وفتحة سقف بانوراما Tilt & Sliding، وإضاءة بيجو الأمامية المميزة مع مصابيح LED للإضاءة النهارية، ومصابيح أمامية بتقنية بيجو Full LED Matrix، والسقف باللون الأسود اللامع، بما يعزز من إحساس السائق بالتحكم والثقة ويوفر تجربة قيادة متطورة.

ويأتي العرض بعد عام حافل بالإنجازات محليًا ودوليًا، ليتيح للعملاء في مصر فرصة الانضمام إلى عائلة بيجو والاستفادة من مكانتها العالمية وخبرتها الممتدة في صناعة السيارات، ما يعزز الثقة بالعلامة ويضيف قيمة حقيقية لكل عملية امتلاك.

