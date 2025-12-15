الإثنين 15 ديسمبر 2025
اقتصاد

تصل لـ12%، تراجع أسعار صيانة سيارات كوبرا وسيات

سيارات
سيارات
سيارات كوبرا، أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية كوبرا، عن تراجع أسعار الصيانة الخاصة بعلامتي سيات وكوبرا؛ حيث تم تخفيض تكلفة صيانة طراز فورمنتور بنسبة 10%، وصيانة كوبرا تيرامار بنسبة 12%. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة الصيانة لكل من كوبرا ليون وسيات إيبيزا وسيات ليون وسيات أتيكا وسيات أرونا بنسبة 7%. 

 

مواصفات سيات أتيكا

حصلت سيارات سيات أتيكا  على محرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي "تيربو" ينتج قوة 150 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة لسيارات سيات 

4 وسائد هوائية

 - نظام فرامل مانع للانزلاق ABS

 - توزيع إلكتروني للفرامل EBD 

- برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP 

- نظام مراقبة الجر TCS 

- فرامل يدوية كهربائية EPB 

- نظام إيموبليزر ضد السرقة 

- أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX 

- مساعد للركن 

- مساعد الفرامل الفجائية BA

 - مثبت ومحدد سرعة

 - أنظمة مراقبة ضغط الإطارات

 - حساسات ركن خلفية\

ودُعمت طرازات سيات أتيكا بمجموعة من التجهيزات والكماليات فى المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل السيارة دون مفتاح - فتح وغلق السيارة دون مفتاح - إمكانية فتح وغلق باب الشنطة الخلفية كهربائيًّا - إضاءة داخلية - تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية - إمكانية طي المقاعد الخلفية - مسند يد خلفي».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية - مصابيح أمامية وخلفية LED - إضاءة نهارية led - مرايات جانبية كهربائية - زجاج معتم - عجلة القيادة متعددة الوظائف - فتحة سقف بانوراما - دعم القطنية - وجنوط 17 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «9 مكبرات صوتية - بلوتوث - التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة - شاشة وسائط 8.25 بوصة - شاحن محمول لا سلكي - إمكانية إتصال الشاشة عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمولة “أندرويد أوتو وآبل كار بلاي».

