توصيات عاجلة من معمل المناخ لمزارعي القمح

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية عن مجموعة من التوصيات الفنية العاجلة للمزارعين بشأن زراعة القمح خلال الايام المقبلة في ظل الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة وسقوط الأمطار في عدد من المناطق الزراعية الأسبوع القادم.

وأكد فهيم أن الظروف الجوية الحالية خاصة انخفاض حرارة الليل وزيادة رطوبة التربة قد تتسبب في تأخير إنبات القمح بالأراضي الباردة أو الثقيلة أو التي تعاني من ملوحة نسبية، موضحًا أن تأخير الإنبات يؤدي إلى فقد جزء من التقاوي وضعف البادرات والتفريع لاحقًا، مما يستلزم اتباع اجراءات دقيقة من المزارعين خلال فترة الزراعة.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ عبر منشور على صفحته بفيس بوك أن أبرز التوصيات تشمل معاملة التقاوي قبل الزراعة بنقعها لمدة من ساعة إلى ساعتين في محلول نترات بوتاسيوم وفوسفات احادي البوتاسيوم أو أحماض أمينية بتركيز 1.8 في المية بهدف تسريع الإنبات ورفع حيوية البادرات.

كما نصح المزارعين في الأراضي الملحية بنقع التقاوي في محلول ملحي لتحسين قدرتها على تحمل الملوحة مع بداية النمو.

وأضاف فهيم أنه في حالة وجود نسبة من التقاوي المكسرة او التي ظهر بها تفحم في الموسم الماضي، يمكن معالجتها بنقعها في محلول جير ميثان 5 في المية لمدة 15 دقيقة فقط، مشددًا على أن ذلك إجراء استثنائي وغير مفضل إلا عند الضرورة القصوى.

وأشار إلى أن الأصناف الأنسب خلال الفترة الحالية هي مصر 4 وسخا 95 لطبيعتها المبكرة وقدرتها على التوافق مع ظروف الشتاء لهذا الموسم.

وشدد على أهمية إضافة شيكارة يوريا كاملة مع الزراعة كجرعة تنشيطية، والالتزام بالزراعة العفير وعدم تأخير رية المحاياة التي يفضل أن تكون بين 23 و27 يومًا، مع مراعاة ظروف الأراضي التي تستقبل أمطارًا أو تحتفظ برطوبتها.

كما أوصى باضافة 10 إلى 12 لترًا حمض فسفوريك أو منقوع السوبر فوسفات مع رية المحاياة لتنشيط الجذور في ظل البرودة، إضافة إلى الالتزام ببرنامج مكافحة الحشائش من خلال رش العريضة الأوراق قبل الرية بيوم واحد، ورش الرفيعة أو المختلطة بعد الرية مباشرة.

وأوضح فهيم أنه في حالة سقوط أمطار تؤدي لطراوة الأرض، يمكن للمزارعين التوجه للزراعة الحراثي وفق خطوات واضحة تشمل توزيع 55 الى 60 كجم تقاوي للفدان، وإضافة 150 كجم سوبر فوسفات قبل الحرث، ثم إجراء حرثة خفيفة لتغطية التقاوي فقط، مع إمكانية التخطيط على 12 خطًّا للقصبتين لتحسين التهوية وترشيد مياه الري.

