تنظيم الاتصالات يحذر من محاولات اختراق للهواتف المحمولة فى مصر (فيديو)

أكد محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الأجهزة الفنية رصدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في محاولات اختراق الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين، يتم تنفيذ جزء كبير منها عبر رسائل وروابط مجهولة المصدر تستهدف المستخدمين داخل مصر وفي عدد من دول العالم.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الهجمات الإلكترونية تأتي في موجات دورية، إلا أن الفترة الحالية تشهد نشاطًا أكبر لمحاولات الاختراق، مشددًا على أن الجهاز يعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي تهديدات تستهدف الشبكات المحلية أو المستخدمين، وذلك عبر منظومة مراقبة متقدمة.

وأشار إلى أن أسهل طرق الاختراق تتم من خلال الضغط على روابط تصل عبر رسائل نصية أو إعلانات مجهولة على مواقع التواصل، وهو ما يتيح للمخترقين التسلل إلى الهواتف وسحب البيانات.

ونصح المستخدمين بتفعيل إعدادات الأمان في الهواتف وتحديث أنظمة التشغيل باستمرار، مؤكدًا أن بعض العلامات مثل ارتفاع حرارة الهاتف أو نفاد الباقة بسرعة قد تكون مؤشرًا على وجود محاولة اختراق.

ولفت إلى أن مصر تمتلك مركزًا متخصصًا لتأمين الشبكات ومنع الهجمات الإلكترونية، إضافة إلى جهود مستمرة للتوعية الرقمية للمواطنين، حيث يتم نشر نصائح دورية للتعامل الآمن مع الإنترنت وتحديثها بحسب طبيعة التهديدات الحديثة.

وذكر: نرصد الهجمات ومحاولات الاختراق على مدار الـ 24 ساعة.. وننصح الجميع بتفعيل إعدادت الأمان.

