لسائقي السيارات، طرق القيادة الآمنة عند تساقط الأمطار

تعد القيادة الآمنة في الأجواء الممطرة تتطلب تعديلًا جذريًّا في سلوك القيادة المعتاد، إذ يجب على قائدي السيارات تبني مبدأ الحيطة والحذر الشديد، مع التركيز على ترك مسافة آمنة، خفض السرعة، واستخدام الفرامل بتدرج، لخلق بيئة مرورية آمنة تضمن سلامة الجميع.

القيادة الآمنة أثناء تساقط الأمطار

تُعتبر السرعة غير المناسبة أخطر عامل أثناء المطر، وعلى السائقين، تجنب السرعات العالية لتقلل المياه من احتكاك الإطارات بالطريق، ما يزيد من مسافة التوقف ويجعل التحكم في المركبة صعباً. يُنصح بخفض السرعة إلى ما دون السرعة المحددة بنسبة 20-30% على الأقل.



عدم ضغط الفرامل بقوة

الكبح المفاجئ والقوي قد يؤدي إلى انزلاق المركبة، لذلك يجب استخدام الفرامل بلطف وتدريجيًّا وفي وقت مبكر، ترك مسافة آمنة مضاعفة يجب مضاعفة مسافة الأمان بين المركبة والمركبة الأمامية بثلاثة أضعاف على الأقل، لإتاحة وقت أطول للتفاعل مع أي توقف مفاجئ.



اليقظة البصرية وإشارات التنبيه

الاستخدام المستمر لمساحات الزجاج تأكد من أن مساحات الزجاج الأمامي والخلفي تعمل بكفاءة للحفاظ على أقصى قدر من الرؤية.

تفعيل إشارات التنبيه استخدام أضواء التحذير الرباعية (إشارات التنبيه) بشكل متقطع أو أضواء الضباب لزيادة وضوح المركبة للآخرين، خاصة في حالة ضعف الرؤية الشديد.

القيادة في المسار المحدد يساعد الالتزام بالمسار المحدد وتجنب تغيير المسارات بشكل مفاجئ في الحفاظ على استقرار المركبة.

التعامل مع تجمعات المياه ومخاطر الانزلاق

الابتعاد عن مناطق تجمع المياه: يجب تجنب القيادة في المناطق التي تتجمع فيها المياه، حيث قد تخفي الحفر أو العوائق، كما أن مرور المركبة بسرعة خلال هذه التجمعات يزيد من احتمالية انزلاقها وفقدان السيطرة.



تجنب الانزلاق المائي يحدث هذا عندما تفقد إطارات المركبة الاتصال بسطح الطريق بسبب طبقة الماء. إذا شعرت بالانزلاق، يجب رفع القدم عن دواسة الوقود وتوجيه المقود برفق في اتجاه الانزلاق، وتجنب الفرملة القوية تماماً حتى تستعيد الإطارات التماسك.



القيادة الآمنة ودور البنية التحتية في تعزيز السلامة

يُسهم الالتزام بالقيادة الآمنة مع جهود الهيئة في تحقيق أهدافها الوطنية. كما أن جهود الهيئة في تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق تهدف إلى تحديد وتخفيف المخاطر الهندسية على الطريق. وعندما يلتزم السائقون بالإرشادات، فإنهم يكملون منظومة السلامة التي تبنيها الهيئة وتصونها، الأمر الذي يعزز قدرة شبكة الطرق على الحفاظ على مستوى خدمات متقدم لطاقتها الاستيعابية.

