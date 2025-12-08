وزير المالية يبحث اليوم الإثنين مع اتحاد الغرف الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

18 حجم الخط

يستضيف الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر، أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

يقام اللقاء بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بشارع التسعين الجنوبي، بحضور أعضاء مجلس إدارته، ومجالس إدارات الشعب العامة بالاتحاد.

فتح صفحة جديدة لبناء الثقة وتحفيز الإلتزام

ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف فتح صفحة جديدة لبناء الثقة وتحفيز الإلتزام وإلغاء المحاسبة التقديرية والربط الإلكترونى للتسجيل الضريبى.

إقامة منصة إلكترونية للمشورة

يضاف إلى ذلك دعم فنى مجانى وتعامل الدولة فقط مع أصحاب البطاقات الضريبية والتحول لضريبة دمغة نسبية على التصرفات فى الأوراق المالية المقيدة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وإقامة منصة إلكترونية للمشورة.

تسريع رد الضريبة وتطبيق ضريبة قطعية بنسبة 5.2% على التصرفات العقارية

وأيضًا تستهدف تسريع رد الضريبة وتطبيق ضريبة قطعية بنسبة 5.2% على التصرفات العقارية للأفراد والحد الأدنى للديون المعدومة واستثنائها من الإجراءات القانونية وإعفاء السلع والخدمات العابرة وتطبيق حوافز ضريبية لدعم الاستثمار والتصدير والتسهيلات المطلوبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استعراض كيفية مكافئة الملتزمين بإنشاء قائمة بيضاء.

الحزمة الثانية للحوافز الضريبية تعيد الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية

وفي نفس السياق، أشاد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، وتأكيده على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.

