هجوم على ميناء نوفوروسيسك الروسي يدفع أسعار القمح لأعلى مستوى منذ 4 أشهر

18 حجم الخط

قفزت أسعار القمح العالمية إلى أعلى مستوى تشهده منذ أربعة أشهر، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، والذي يعد منفذا حيويا لتصدير الحبوب والنفط.

ارتفاع أسعار القمح العالمية

وأدى الهجوم، الذي نفذ بطائرة مسيرة، إلى إلحاق أضرار بمستودع وقود داخل محطة نفطية وبعض المنشآت الساحلية، وفقًا للسلطات المحلية، ولا تزال الآثار الكاملة للهجوم على عمليات شحن الحبوب غير واضحة، مما دفع التجار إلى تقييم احتمالية تعطل الإمدادات، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفاع العقود المستقبلية للقمح

انعكس القلق في الأسواق بشكل فوري، حيث ارتفعت العقود المستقبلية للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 1%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ مطلع يوليو الماضي، قبل أن تتراجع قليلًا عن ذروة الارتفاع.

يعلق المحللون أهمية كبيرة على ميناء نوفوروسيسك، حيث وصفه توبين جوري، المحلل الاستراتيجي في "كورنوكوبيا أجري أناليتكس"، بأنه الميناء الرئيسي لصادرات الحبوب الروسية.

وأضاف جوري أنه في حال أدى الهجوم إلى تعطيل تدفق الحبوب لفترة طويلة، فسيكون على التجار البحث عن إمدادات بديلة، وهو أمر ليس سهلا في السوق الحالية.

في سياق منفصل، يساهم ترقب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية حول العرض والطلب العالمي على السلع الزراعية، والمتأخر بسبب الإغلاق الحكومي، في زيادة التقلبات بالسوق.

وشهدت أسعار السلع الزراعية الأساسية، مثل الذرة وفول الصويا، ارتفاعات ملحوظة هذا الأسبوع تحسبا لاستئناف تدفق البيانات الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.