الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

مؤشر الذهب
مؤشر الذهب
18 حجم الخط

مؤشر الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب على موقع البورصة، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 6130 جنيها للعرض.

وترصد “فيتو” لحظيا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

مؤشر الذهب 
مؤشر الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية 

  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 6130 جنيها - شراء - للطلب. 
  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 6170 جنيها - بيع - للعرض.  

ويمكنك معرفته يوميا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا

الذهب في البورصة المصرية

يشهد الذهب في البورصة المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين، نظرًا لدوره كمصدر آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم.

وتعتبر البورصة المصرية منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود المستقبلية، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لامتلاكه فعليًا، وتكمن أهمية التداول في الذهب داخل البورصة في قدرته على تحقيق توازن في المحافظ الاستثمارية، إلى جانب كونه إحدى الوسائل الفعالة لتنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر. 

كما أن إدراج الذهب ضمن الأدوات المتاحة في السوق المصري يعكس جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير بدائل استثمارية آمنة وشفافة للمواطنين والمستثمرين.

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  1. يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  2. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  3. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  4. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب عيار 24 الذهب الذهب عيار 24 بالبورصة الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية الذهب في البورصة المصرية الذهب في البورصة السوق المصرى المحافظ الاستثماريه الشمول المالى الموقع الرسمى للبورصة المصرية الموقع الرسمي للبورصة

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

ارتفاع سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الذهب يستهل تعاملات الخميس بارتفاع وهذا العيار يسجل 6085 جنيها

بعد الارتفاع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر جرام الفضة مساء اليوم الأربعاء

سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

ابنة كريم محمود عبد العزيز تثير الجدل بسبب الهجوم على دينا الشربيني وروبي

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

خدمات

المزيد

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية