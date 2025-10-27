أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع الدواجن البيضاء وانخفاض البلدي.. إطلاق 6 عملات تذكارية فريدة احتفالًا بافتتاح المتحف الكبير.. الذهب يواصل تراجعه عالميا.. البورصة تربح 2 مليار جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



مصلحة الضرائب تصدر دليلًا توضيحيًا شاملًا لخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت دليلًا توضيحيًا شاملًا حول خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء الخاضعة لأحكام القانون رقم (157) لسنة 2025. وأوضحت أن إصدار الدليل يأتي في إطار حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي وتبسيط المفاهيم للممولين، لا سيما العاملين في قطاع المقاولات، الذي يُعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.



وأشارت إلى أنه يمكن الإطلاع على الدليل وتحميله من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي من هنا.

وأشارت إلى أن الدليل يتضمن شرحًا تفصيليًا لكافة الالتزامات الضريبية للمقاول العضام والمقاول الباطن، وآلية إصدار وتوريد الفواتير والإيصالات الإلكترونية، وطريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة وفق السعر العام على إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، بما يضمن التطبيق السليم للقانون ويعزز الالتزام الطوعي لدى الممولين.

وأضافت أن الدليل يوضح كذلك كيفية التعامل مع العقود السابقة والمستمرة قبل وبعد العمل بالقانون، والمعالجة الضريبية الخاصة بالمخزون السلعي، وآليات الخصم والإضافة والدفعات المقدمة، إلى جانب توضيح المعاملة الضريبية للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة في حال التوريد المباشر لمصلحة الضرائب، بنسبة توريد محددة (٢٠٪) من قيمة الضريبة المستحقة على الفواتير الإلكترونية الصادرة عن تلك العقود.



إطلاق 6 عملات تذكارية فريدة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن تصميم وإصدار العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير جاء بالتعاون المشترك بين وزارة المالية وإدارة المتحف، وبمشاركة أساتذة متخصصين في علوم المصريات، لضمان خروج العملة في أبهى صورة تليق بقيمة الحدث التاريخي.

وأوضح شريف حازم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم انتقاء أعظم القطع الأثرية لتكون رموزًا على العملات الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم إصدار 6 فئات من العملات التذكارية، وهي 1 جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهًا، 50 جنيهًا، و100 جنيه، وكل فئة تحمل رمزًا خاصًا وقطعة أثرية مميزة من مقتنيات المتحف المصري الكبير، منها تمثال رمسيس الثاني، المسلة المعلقة، ومركبات الشمس.

وشدد على أن الدفعة الأولى شملت 500 عملة فضية تحمل أرقامًا خاصة، ولم يتم بعد تحديد العدد النهائي للعملات الذهبية، لافتًا إلى أن السعر سيُحدد وفقًا لحجم الذهب والفضة المستخدمين، وكذلك لقيمة الحدث نفسه، موضحًا أن العملات ستكون متاحة للبيع عقب افتتاح المتحف مباشرة، عبر موقع إلكتروني خاص سيتم إطلاقه لتسهيل عملية الشراء والاقتناء.

وتابع: "في حال زيادة الإقبال، سيتم طرح مزيد من العملات التذكارية لتلبية الطلب".





الذهب يواصل تراجعه عالميا



شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا في البورصة العالمية، إلى ما دون 4 آلاف دولار للأونصة، مواصلا خسائره بعد أسوأ موجة هبوط يشهدها خلال أكثر من عقد.

ويأتي انخفاض الذهب، مع تقلص الطلب على الملاذات الآمنة بفعل إحراز تقدم في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

انخفض سعر أونصة الذهب الفوري بنحو 3% إلى حوالى 3990 دولارًا، بعد أن توقفت مكاسبه الحادة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن الارتفاع القياسي للأسعار قد تجاوز حده الطبيعي.

كانت رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتدهور قيمة الدولار من أبرز العوامل التي غذت صعود المعدن الأصفر في الفترة الماضية، ما جذب المضاربين الأفراد ودفع الأسعار إلى منطقة تشبع شرائي.

ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب مرتفعا بأكثر من 50% منذ بداية العام.



انطلاق فعاليات النسخة السادسة من ملتقى التوظيف “HiRE6”



شهدت القاهرة انطلاق فعاليات النسخة السادسة من ملتقى التوظيف (HiRE)، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل.

يهدف الملتقى السنوي الذى نظمته هواوي إلى ربط الكفاءات المصرية الشابة الحاصلة على شهادات هواوي المعتمدة عالميًا من خريجي أكاديميات هواوي وأكاديمية المواهب المصرية ETA بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، مع أكبر الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، وذلك عبر منصة تفاعلية متكاملة تجمع بين الشركات والكوادر المتميزة في تخصصات التقنيات المتقدمة، مثل: تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والحوسبة السحابية (Cloud)، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة (Big Data)، والدتا كوم (DataCom)، وغيرها من التخصصات التقنية.

ويتيح HiRE6 هذا العام فرصًا متنوعة للشباب من مختلف التخصصات العلمية الحاصلين على شهادات هواوي من خلال البرامج التدريبية المتخصصة. بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في إطار مبادرة تهدف إلى تقديم دورات تدريبية أساسية في مجالات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، 5G، البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وتعد هذه الدورات مناسبة لجميع من لديهم شغف بالتعلم ويرغبون في اكتساب المعرفة الأساسية في تكنولوجيا المعلومات.

أكد وزير العمل محمد جبران أن الملتقى يجسد نموذجًا متميزًا للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم الكفاءات الشابة وتمكينها من قيادة مستقبل مصر الرقمي.





البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين



شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث ارتفعت معظم المؤشرات بدعم من عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية، فيما مالت تعاملات الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى التراجع النسبي.

وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.766 تريليون جنيه، مدعومًا بمكاسب الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والخدمات المالية.

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 38162 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى 46915 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ارتفاعًا بنسبة 0.16% ليغلق عند 17243 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% ليصل إلى 4342 نقطة.

وفي المقابل، هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% مسجلًا 12238 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند 16046 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3930 نقطة.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر نوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق



أسعار اللحمة اليوم ، سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 433 جنيها، بارتفاع 9 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر لحم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 417 جنيها في الأسواق، بانخفاض 12 جنيها عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيها و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 394 جنيها، بانخفاض 36 جنيها عن سعرها السابق وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 361 جنيها، بانخفاض 24 جنيها عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 403.5 جنيه في الأسواق، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

أما سعر اللحم الكندوز متوسط السن اليوم في الأسواق، فسجل متوسط سعر قدره نحو 406 جنيهات في الأسواق، بارتفاع 8 جنيهات عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 340 جنيها أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 460 جنيها في الأسواق.





ارتفاع الدواجن البيضاء وانخفاض البلدي



سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الإثنين، 27 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 74 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114 جنيها للكيلو للمستهلك، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيها إلى 86 جنيها.

