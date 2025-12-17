تنظيم الاتصالات يفتتح فرعه بالغردقة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

18 حجم الخط

افتتح اللواء محمد الريدي، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشئون المالية والإدارية، والدكتور حسام عبد المولى، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون الفنية والجودة، فرع الجهاز الجديد بمدينة الغردقة بشكل تجريبي، وذلك في إطار استراتيجية الجهاز الهادفة إلى التوسع الجغرافي وتعزيز تواجده بالمحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات مستخدمي خدمات الاتصالات.

افتتاح فرع الغردقة

ويأتي افتتاح فرع الغردقة ضمن خطة الجهاز لدعم محافظات البحر الأحمر والمناطق السياحية، وتيسير حصول المواطنين والزائرين على خدمات الجهاز المختلفة، والتي تشمل تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي المتعلق بحقوق المستخدمين.

ويُعد افتتاح فرع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمدينة الغردقة إضافة جديدة لشبكة فروع الجهاز المنتشرة بالفعل بعدد من محافظات الجمهورية، والتي تشمل القاهرة والجيزة والإسماعيلية والإسكندرية، إلى جانب فروعه في محافظات الدلتا ومحافظة أسيوط، بما يعكس حرص الجهاز على تعزيز انتشاره الجغرافي وتسهيل وصول خدماته لكافة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وعلى هامش الافتتاح، تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع القيادات التنفيذية والأمنية بمدينة الغردقة، وذلك في إطار التنسيق المشترك ومتابعة سير العمل، وبحث آليات التعاون بما يضمن انتظام تقديم الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وبما يدعم جهود الجهاز في أداء مهامه التنظيمية والرقابية بالمحافظة.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التشغيل التجريبي للفرع يهدف إلى تقييم كفاءة الخدمات المقدمة وقياس احتياجات المواطنين تمهيدًا للتشغيل الكامل، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وفق أعلى معايير الجودة، وبما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

وأشار الجهاز إلى أن افتتاح هذا الفرع يعكس التزامه المستمر بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول الرقمي وضمان حصول جميع المستخدمين على خدمات اتصالات آمنة وذات جودة عالية.

تعزيز حماية حقوق المستخدمين

ويواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ خطته التوسعية لافتتاح المزيد من الفروع ومراكز الخدمة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والارتقاء بمنظومة الاتصالات في مصر.

