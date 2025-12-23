أخبار الاقتصاد اليوم: تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات حتى 2029.. ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزي.. 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب على غزة.. صعود كبير فى أسعار الذهب

18 حجم الخط

40 مليون دولار حصيلة حوافز عبور السفن بقناة السويس (فيديو)

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عودة الاتصالات مع التوكيلات والملاك لسفن الحاويات من أجل العودة للمرور من قناة السويس مع تقديم الضمانات أنه لم يعد هناك استهداف بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ لوقف حرب غزة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن شهد عبور سفينة سي إم أيه والتي تبلغ حمولتها 231 ألف طن بعدد 23 ألف حاوية.



ولفت الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي عبرت قناة السويس قادمة من المغرب في طريقها لماليزيا، مشددا على أن هذه رسالة واضحة بأنه لم يعد هناك مشاكل جراء العودة للمرور من قناة السويس وهذا تتويجا للجهود التسويقية التي تم بذلها بالإضافة إلى جهود الرئيس السيسي في الوصول لاتفاق السلام بشرم الشيخ.

وأكمل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس السيسي رفض وقف أعمال القاطرات خلال أزمة الحرب في غزة ووجه بتقديم كل الخدمات للسفن العابرة خلال قناة السويس.

وأشار إلى أنه منذ أكتوبر الماضي الذي شهد وقف حرب غزة، زادت حركة السفن العابرة بقناة السويس بنسبة 19 %،، موضحًا أن حصيلة الحوافز من عبور السفن التي تم تحديدها لحمولات معينة بلغت 40 مليون دولار.

وتوقع أن يكون هناك عودة تدريجيًا شهرًا بعد شهر للعبور في قناة السويس حتى تعود الحركة بكامل طاقتها كالمعتاد في شهر يوليو أو أغسطس المقبلين.

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)



أسعار الدولار، شهد سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه، بنحو 6 قروش خلال حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة فى البنك المركزي المصري.

أهمية الدولار داخل البنوك المصرية

يُعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية.

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعره استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي.



ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كالتالي:

47.46 جنيها للشراء.

47.60جنيها للبيع.

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.48 جنيها للشراء.

47.58جنيها للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.48 جنيها للشراء.

47.58 جنيها للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.45 جنيها للشراء.

47.55 جنيها للبيع.

وفي البنك بنك قطر الوطنى، استقرت الأسعار عند:

47.48 جنيها للشراء.

47.58 جنيها للبيع.

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

-شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

-الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.

-السيطرة على معدلات التضخم.

-زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.

تستمد قوة الدولار جزءا كبيرا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.





12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب على غزة (فيديو)

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامى أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": إيرادات قناة السويس تأثرت بسبب الحرب على غزة، والأحداث التى شهدها البحر الأحمر وباب المندب الذى يبعد عن الحدود المصرية 1200 كيلو متر.



واضاف: "قناة السويس حققت فى 2023 إيرادات بلغت 10 مليارات و200 مليون دولار، واستطاعت أن تصمد رغم الخسائر الكبيرة فى عامي 2024، 2025 بسبب الحرب على غزة".

وأوضح أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة زار منذ يومين قناة السويس، وأطلع على الخدمات المقدمة والمطورة فى القناة.



وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن بدء مرحلة جديدة في عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس.

حركة الملاحة بقناة السويس اليوم



وشهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الثلاثاء، عبور كل من سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم ضمن قافلة الشمال، وعبور سفينة الحاويات CMA CGM ADONIS ضمن قافلة الجنوب بحمولة 154 ألف طن، بعد الإعلان عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية.

وتصدرت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE والتي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال في رحلتها قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا.





70 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الثلاثاء



سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب، بنحو 70 جنيها بختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6800 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5950 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 5100 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 47600 جنيها في محلات الصاغة.

يُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.



مؤسسة البنك التجاري الدولي تفتتح مركز جراحة المخ والأعصاب للأطفال بمستشفى جامعة أسوان

افتتحت مؤسسة البنك التجاري الدولي مركز جراحة المخ والأعصاب للأطفال بمستشفى جامعة أسوان، ضمن مشروع يهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لأطفال صعيد مصر، وذلك في إطار التزامها بدعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية المتخصصة للأطفال.

ويأتي المشروع بالشراكة مع مستشفى جامعة أسوان، حيث تم تجهيز مركز جراحة المخ والأعصاب للأطفال بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة التي تضاهي مثيلاتها في كبرى المراكز العالمية، ليُعد أول مركز من نوعه في صعيد مصر يمتلك هذه الإمكانيات المتقدمة.

ويضم المركز ايضا جهاز الملاح الجراحي Neuronavigation والذي يُعد تقنية متقدمة في جراحات أورام المخ، تعتمد على التوجيه اللحظي بالصور ثلاثية الأبعاد لتحديد الورم بدقة، واختيار المسار الأمثل، مما يقلل التدخل الجراحي ويحسن أمان ونتائج العملية.

ذلك إلى جانب أجهزة محاكاة جراحية (Simulator) تُستخدم في إجراء العمليات الدقيقة بأعلى درجات الأمان، إلى جانب دورها في تدريب وتأهيل الأطباء ورفع كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة.

ومن المتوقع أن يسهم المركز في تقديم خدمات طبية متقدمة لنحو 1600 طفل سنويًا، بما يعزز فرص العلاج الآمن والدقيق، ويدعم منظومة الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال في محافظات الصعيد، وقد بلغ إجمالي تمويل المشروع 33 مليون جنيه مصري.

وشهد حفل الافتتاح حضور قيادات مؤسسة البنك التجاري الدولي، يتقدمهم السيدة نادية حسني، الأمين العام لمجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، إلى جانب إيرينى صفوت، مخطط أول برامج بالمؤسسة، وهشام سمير، مسؤول المراقبة والتقييم بمؤسسة البنك التجاري الدولي.

كما حضر من كلية الطب جامعة أسوان كل من الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، والدكتور خالد إسماعيل، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد هاني عبد العليم مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أشرف أحمد معبد وكيل كلية الطب لشئون البيئة وفي كلمته خلال حفل الافتتاح.



البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات جلسات منتصف الأسبوع





ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء جلسات منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.954 تريليون جنيه.



وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 41419 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 50860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 18826 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4614 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 12990 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 17183 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة.



ننشر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات للدورة 2025– 2029



أعلن اتحاد الصناعات المصرية، قائمة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة 2025 – 2029.

وجاء تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية طبقا للمستند الذى حصلت عليه فـيتـو كالتالى:

1- طارق سعيد حسنين عبد الكريم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها

2- د/ كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء

3- محمد عماد عبد العزيز الجزار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية

صورة من المستند الذى حصلت فيتو على نسخة منه

4- أشرف محمد عبد حسنين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري









