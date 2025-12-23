رئيس جامعة القناة يتابع انتظام العمل داخل لجان امتحانات البرامج المميزة

18 حجم الخط

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، خلال الجولة التي أجراها اليوم لتفقد امتحانات البرامج المميزة بكلية التجارة، وانتظام اللجان الامتحانية بكافة البرامج وكذا انتظام الطلاب في الحضور.

تفقد اللجان الامتحانية

وأجرى رئيس جامعة القناة جولة يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

الاطلاع على انتظام الطلاب في الحضور

وكان في استقبال رئيس الجامعة ومرافقيه الدكتور أحمد عزمي، والدكتور محمد أبو العلا، حيث شملت الجولة عددًا من لجان امتحانات البرامج المميزة، وتم الاطلاع على انتظام الحضور والالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

وخلال التفقد، تابع الدكتور ناصر مندور امتحان Ch3 Acc لمقرر Quantitative Methods in Accounting، حيث بلغ عدد الحضور 60 طالبًا دون وجود أي حالات غياب، كما اطّلع على لجنة Ch3 Man لمقرر Marketing Research، والتي سجلت حضور 21 طالبًا دون غياب، بما يعكس انتظام الطلاب والتزامهم بأداء الامتحانات.

كما شملت الجولة لجنة Ch4 Acc لمقرر Advanced Auditing، والتي شهدت حضور 81 طالبًا دون غياب، إلى جانب لجنة Ch4 Acc لمقرر Advanced Financial ضمن دواعى التخرج، حيث حضر طالب واحد لأداء الامتحان، فضلًا عن متابعة لجنة Ch4 Man لمقرر Marketing Communicating، والتي بلغ عدد الحضور بها 19 طالبًا دون تسجيل أي حالات غياب.



وتفقد رئيس الجامعة أيضًا لجنة Fadlly Studies Auditing، حيث حضر طالبين مع تسجيل حالة غياب واحدة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة ورصد الحضور والغياب بدقة بما يحقق العدالة والانضباط داخل اللجان.

وأشاد الدكتور ناصر مندور خلال جولته بحسن التنظيم داخل لجان الامتحانات، والتزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتعكس مستوى البرامج المميزة بكلية التجارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن المتابعة المستمرة للجان الامتحانات تأتي في إطار دعم جودة العملية التعليمية، والحرص على انتظام الامتحانات وفق القواعد المعتمدة، مشيرًا إلى أن كلية التجارة تقدم نموذجًا متميزًا في إدارة امتحانات البرامج الخاصة.

وأكدت إدارة كلية التجارة استمرار الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للامتحانات، بما يحقق الانضباط والجودة، ويعزز ثقة الطلاب في منظومة التقييم، ويواكب توجه جامعة قناة السويس نحو تطوير التعليم الجامعي والارتقاء بمخرجاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.