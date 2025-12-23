الفريق أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب على غزة (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن حجم خسائر قناة السويس منذ بداية الحرب على غزة، قائلا: "خسائر قناة السويس خلال عامي 2024، 2025 بلغت 12 مليار دولار، منذ قيام الحرب على غزة".



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامى أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": إيرادات قناة السويس تأثرت بسبب الحرب على غزة، والأحداث التى شهدها البحر الأحمر وباب المندب الذى يبعد عن الحدود المصرية 1200 كيلو متر.



واضاف: "قناة السويس حققت فى 2023 إيرادات بلغت 10 مليارات و200 مليون دولار، واستطاعت أن تصمد رغم الخسائر الكبيرة فى عامي 2024، 2025 بسبب الحرب على غزة".



وأوضح أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة زار منذ يومين قناة السويس، وأطلع على الخدمات المقدمة والمطورة فى القناة.



وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن بدء مرحلة جديدة في عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس.

حركة الملاحة بقناة السويس اليوم



وشهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الثلاثاء، عبور كل من سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم ضمن قافلة الشمال، وعبور سفينة الحاويات CMA CGM ADONIS ضمن قافلة الجنوب بحمولة 154 ألف طن، بعد الإعلان عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية.

وتصدرت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE والتي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال في رحلتها قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا.

وتعد السفينة العملاقة التي تتبع المجموعة الفرنسية CMA CGM إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، وأكبر سفينة حاويات تعبر القناة منذ عامين، حيث يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 62 مترًا، بحمولة صافية 231 ألف طنً، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23 ألف حاوية مكافئة.

