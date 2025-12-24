مستأجرة، مفاجأة عن طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي محمد الحداد المنكوبة

18 حجم الخط

كشف وزير الاتصالات الليبي، وليد اللافي، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة تحطم طائرة كانت تقل رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق محمد الحداد ومرافقيه بولاية أنقرة في تركيا.

وقال الوزير الليبي، "أُرسل وفد لمتابعة ملابسات الحادث. وتشير جميع الدلائل إلى عطل فني تسبب في التحطم. الطائرة المنكوبة ليست ليبية، بل مستأجرة".



وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة 3 أيام، على خلفية حادثة تحطم الطائرة، التي أودت بحياة من كان على متنها، مؤكدة تشكيل خلية أزمة لمتابعة جميع ملابسات الحادث.

بدوره قال رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، إن "طائرة خاصة تقل رئيس الأركان التابع لـ المجلس الرئاسي الليبي محمد الحداد و4 من مرافقيه، و3 من أفراد الطاقم، أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري"، وذلك قبل تحطمها.



وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الطائرة أبلغت برج المراقبة بوجود عطل فني بعد وقت قصير من إقلاعها، قبل أن تختفي عن شاشات الرادار بعد نحو 40 دقيقة، مبينة أن عطلًا فنيًا بنظام الكهرباء والتشغيل وراء تحطم الطائرة في تركيا.

