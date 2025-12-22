الإثنين 22 ديسمبر 2025
رئيس اقتصادية قناة السويس: توافر المصانع والمباني الجاهزة للتشغيل تمنح مزيدًا من الفرص للصناعات

الدكتور وليد جمال
الدكتور وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس، فيتو
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن اقتصادية قناة السويس تحرص على الاستمرار في تحقيق معدلات غير مسبوقة لتنمية موانيها ومناطقها الصناعية كافة، لا سيما منطقة القنطرة غرب الصناعية

اقتصادية قناة السويس توقع عقد شركة (بيتكيرن) للصناعات الغذائية بالسخنة

أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يستقر محليا.. مؤشر صناديق الاستثمار في البورصة المصرية يسجل 6475 جنيها.. اقتصادية قناة السويس تعلن جذب 13 مليار دولار استثمارات محلية وأجنبية

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وأوضح أن تطوير التعاون مع  MDC التي تعد الذراع التنموية للهيئة بعد النجاح الذي حققته في السخنة، يدعم تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية لإتاحة المزيد من الفرص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المصانع سابقة التجهيز التي تلبي الطلب المتزايد على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بقطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، وصناعة الأغذية والتصنيع الزراعي، وصناعة المستلزمات الطبية المنسوجة وغيرها.   

توافر مميزات تنافسية بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب 

ولفت إلى أن منطقة القنطرة غرب تتمتع بميزات تنافسية متنوعة على رأسها توافر العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي.

توقيع عقد المطور الصناعي MDC بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب 

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد حق انتفاع مع المطور الصناعي (شركة التنمية الرئيسية- MDC) إحدى شركات الهيئة، وذلك لتطوير مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع بـمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس. 

إنشاء مصانع ومباني سابقة التجهيز جاهزة للتشغيل الفوري أمام المستثمرين 

بهدف إنشاء مصانع ومباني سابقة التجهيز تكون جاهزة للتشغيل الفوري أمام المستثمرين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع مليار جنيه، وتصل مدة تنفيذ المشروع بالكامل إلى 36 شهرًا، وينقسم المشروع إلى مرحلتين مساحة كلٍّ منهما 100 ألف م2، كما تبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 500 مليون جنيه لكل مرحلة، ومدة التنفيذ 18 شهرًا.

وقام بتوقيع العقود كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للاستثمار والترويج، واللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين. 

