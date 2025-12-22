رئيس اقتصادية قناة السويس: توافر المصانع والمباني الجاهزة للتشغيل تمنح مزيدًا من الفرص للصناعات

18 حجم الخط

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن اقتصادية قناة السويس تحرص على الاستمرار في تحقيق معدلات غير مسبوقة لتنمية موانيها ومناطقها الصناعية كافة، لا سيما منطقة القنطرة غرب الصناعية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح أن تطوير التعاون مع MDC التي تعد الذراع التنموية للهيئة بعد النجاح الذي حققته في السخنة، يدعم تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية لإتاحة المزيد من الفرص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المصانع سابقة التجهيز التي تلبي الطلب المتزايد على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بقطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، وصناعة الأغذية والتصنيع الزراعي، وصناعة المستلزمات الطبية المنسوجة وغيرها.

توافر مميزات تنافسية بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب

ولفت إلى أن منطقة القنطرة غرب تتمتع بميزات تنافسية متنوعة على رأسها توافر العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي.

توقيع عقد المطور الصناعي MDC بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد حق انتفاع مع المطور الصناعي (شركة التنمية الرئيسية- MDC) إحدى شركات الهيئة، وذلك لتطوير مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع بـمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس.

إنشاء مصانع ومباني سابقة التجهيز جاهزة للتشغيل الفوري أمام المستثمرين

بهدف إنشاء مصانع ومباني سابقة التجهيز تكون جاهزة للتشغيل الفوري أمام المستثمرين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع مليار جنيه، وتصل مدة تنفيذ المشروع بالكامل إلى 36 شهرًا، وينقسم المشروع إلى مرحلتين مساحة كلٍّ منهما 100 ألف م2، كما تبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 500 مليون جنيه لكل مرحلة، ومدة التنفيذ 18 شهرًا.

وقام بتوقيع العقود كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للاستثمار والترويج، واللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.