كأس الرابطة الإنجليزي، تعادل سلبي بين أرسنال وكريستال بالاس في الشوط الأول

كأس الرابطة، انتهى الشوط الأول من مواجهة أرسنال أمام ضيفه كريستال بالاس، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب الإمارات، ضمن ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-26.

ورغم سيطرة أرسنال على مجريات الأمور أغلب فترات الشوط الأول، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، إلا ان الفريق فشل في تسجيل هدف التقدم طوال الشوط الأول.

تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: سكيلي – كالافيوري – ساليبا – تيمبر

خط الوسط: ميرينو – نورجارد – إيزي

خط الهجوم: مارتينيلي – خيسوس – مادويكي

وتأهل أرسنال إلى هذا الدور بعد تخطيه فرق بورتسموث وبرايتون، بينما وصل كريستال بالاس بعد فوزه على ميلوول قبل تحقيق مفاجأة بإبعاد ليفربول.

أرسنال يواصل نتائجه المميزة

يخوض أرسنال موسمًا استثنائيًا تحت قيادة ميكيل أرتيتا، حيث يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز في 11 من أصل 12 مباراة حتى الآن.

في المقابل، يعاني كريستال بالاس من تراجع النتائج مؤخرًا، إذ لم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات بجميع المسابقات، واستقبلت شباكه 9 أهداف خلال آخر ثلاث مواجهات، رغم ذلك نجح في الفوز 3-0 على ليفربول الاحتياطي في كأس الرابطة، لاستعادة الأمل في المنافسة على لقب ثالث خلال عام واحد بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

تاريخ مواجهات أرسنال وكريستال بالاس

تشير المواجهات السابقة بين الفريقين إلى تفوق أرسنال على كريستال بالاس في كأس الرابطة، حيث فاز الجانرز بنتيجة 3-2 في ربع نهائي الموسم الماضي (2024-25) بفضل ثلاثية جابرييل خيسوس، وهو ما يمنح الفريق الثقة قبل مواجهة الثلاثاء التي قد تؤهله لملاقاة تشيلسي في نصف النهائي.

