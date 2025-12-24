لجنة رسمية من الداخلية الليبية تتوجه إلى تركيا للتحقيق في تحطم طائرة الفريق محمد حداد

18 حجم الخط

بناءً على التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية المكلّف لواء "عماد مصطفى الطرابلسي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، غادرت اللجنة الرسمية المكلّفة بالتحقيق، برئاسة لواء محمود عاشور العجيلي، متوجّهةً إلى تركيا، وذلك لمباشرة مهامها التحقيقية في حادثة سقوط الطائرة التي تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي الفريق محمد الحداد ومرافقيه.



وتتولى اللجنة بحسب بيان وازة الداخلية الليبية، مهام التنسيق المباشر والتواصل مع السلطات الأمنية والقضائية التركية، للاطلاع على كافة تفاصيل حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه، إلى جانب مراجعة جميع المستندات والتقارير المتعلقة بإجراءات السلامة المتّبعة قبل وأثناء الرحلة، وذلك بالتعاون مع الجانب التركي.



كما تعمل اللجنة على البحث والتحقق من وجود أي شبهات إهمال أو تقصير أو فعل جنائي قد يكون أدى إلى وقوع الحادث، إضافة إلى التنسيق مع السفارة الليبية لدى تركيا لتسهيل إجراءات نقل جثامين الشهداء إلى أرض الوطن.



وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على ضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في الوصول إلى النتائج النهائية، على أن تُقدَّم في تقرير رسمي فور الانتهاء من أعمال اللجنة.



وكان وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى الطرابلسي"، أصدر تعليمات بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من تاريخ اليوم؛ وذلك حدادًا على أرواح شهداء الواجب والوطن من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه، مع إلغاء كافة مظاهر الاحتفال خلال هذه الفترة.

كما كشف وزير الاتصالات الليبي، وليد اللافي، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة تحطم طائرة كانت تقل رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق محمد الحداد ومرافقيه بولاية أنقرة في تركيا.

وقال الوزير الليبي، "أُرسل وفد لمتابعة ملابسات الحادث. وتشير جميع الدلائل إلى عطل فني تسبب في التحطم. الطائرة المنكوبة ليست ليبية، بل مستأجرة".

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة 3 أيام، على خلفية حادثة تحطم الطائرة، التي أودت بحياة من كان على متنها، مؤكدة تشكيل خلية أزمة لمتابعة جميع ملابسات الحادث.



بدوره قال رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، إن "طائرة خاصة تقل رئيس الأركان التابع لـ المجلس الرئاسي الليبي محمد الحداد و4 من مرافقيه، و3 من أفراد الطاقم، أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري"، وذلك قبل تحطمها.



وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الطائرة أبلغت برج المراقبة بوجود عطل فني بعد وقت قصير من إقلاعها، قبل أن تختفي عن شاشات الرادار بعد نحو 40 دقيقة، مبينة أن عطلًا فنيًّا بنظام الكهرباء والتشغيل وراء تحطم الطائرة في تركيا.

