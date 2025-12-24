الأنبا سامي فوزي يترأس اليوم احتفالات الأسقفية بعيد الميلاد

18 حجم الخط

تحتفل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بعيد الميلاد المجيد، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر الجاري مع الكنائس التي تتبع التقويم الغربي.

ويترأس احتفالات عيد الميلاد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وتدق أجراس الكنيسة الأسقفية داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربى وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

بطريرك الكاثوليك يترأس احتفالات الميلاد

يترأس الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء غدا الأربعاء، من كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر للأقباط الكاثوليك، بحضور الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد من كبار رجال الدولة وممثلي الأزهر الشريف والشخصيات العامة.

موكب الميلاد

ومن المقرر أن يدخل موكب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، وسط ألحان وترانيم الشمامسة المعبرة عن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في أجواء من الفرح والبهجة، حيث تتزين الكنيسة بالأنوار المبهجة وتوضع شجرة عيد الميلاد والمغارة التي تعبر عن قصة ميلاد السيد المسيح.

البابا تواضروس يترأس قداس الميلاد

فيما يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السادس من يناير المقبل، قداس عيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.ومن المقرر أن يشارك في احتفالات عيد الميلاد، عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمسؤولين التنفيذيين.

ترتيبات عيد الميلاد

وأعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاجراءات التنظيمية وترتيبات صلوات قداس عيد الميلاد المجيد المقرر إقامته في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء 6 يناير المقبل برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وتضمنت الإجراءات الخاصة بحضور صلاة القداس 10 اشتراطات هي، أن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة، وعلى الراغبين في المشاركة في صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها بالقاهرة الكبرى أو لمكتب الأب وكيل عام البطريركية بالقاهرة في موعد أقصاه الأول من يناير المقبل.

ومن المقرر توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسملها من نفس المكان الذي قدم له بياناته، ولن يسمح بدخول أي شخص بدون دعوة بما في ذلك الأطفال الأكبر من خمس سنوات،كما يمكن الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو الأتوبيسات التى ستوفرها الكنائس التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، فيما سيتم تخصيص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها.

وتفتح أبواب الكاتدرائية في الساعة الخامسة مساء ولا يسمح بالدخول قبل هذا الموعد، ومن الضروري إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وأصل دعوة الحضور المختومة، حيث سيبدأ القداس في تمام الساعة السابعة مساء، ويرجي الحضور قبل الموعد بساعة على الأقل.

