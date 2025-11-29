السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الدولار
الدولار
18 حجم الخط

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه، خلال حركة تعاملات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025. 

اقرأ التالي: آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

ووفق آخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية جاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 47.58 جنيه للشراء

- 47.71 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.60 جنيه للشراء

- 47.70 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.60 جنيه للشراء

- 47.70 جنيه للبيع

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

- 47.60 جنيه للشراء

- 47.70 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.60 جنيه للشراء

- 47.70 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 47.60 جنيه للشراء

- 47.70 جنيه للبيع

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر

يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر في أسعار السلع والخدمات، خاصةً المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفق آليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية

كما أن سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبارِ السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء بعد الارتفاع الأخير في البنوك

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار

الدولار هو إحدى الأدواتِ المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًا

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

تعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي، فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًا، واليابان الثالث، وألمانيا الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم.

وتفوق أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدّمًا على مستوى العالم، وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار اليوم في بنك مصر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول الدولار اليوم في البنك المركزي المصري الدولار اليوم الدولار الأمريكي الدولار امام الجنيه الدولار بكام النهارده الدولار فى البنوك الدولار فى البنوك المصرية

مواد متعلقة

أحمد أموي: الجمارك المصرية ركيزة أساسية لتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية

رئيس قطاع الترويج بهيئة الاستثمار: مصر تتحول إلى منصة إقليمية تربط بين أسواق العالم وأفريقيا

أشرف صبحي من المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي: الاستثمار فى الشباب هو مستقبل إفريقيا

رانيا المشاط: الاستثمار في أفريقيا بوابة النمو المشترك

إبراهيم محلب: نسعى لتعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي

رئيس مجلس إدارة الأهرام: المؤتمر الاقتصادي الإفريقي يعكس تطور العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإفريقيا

بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الفتح بالمدينة المنورة، بني مكان خيمة رسول الله في الأحزاب

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية