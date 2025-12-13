السبت 13 ديسمبر 2025
اقتصاد

باسل رحمي يكشف خدمات وبرامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على المساهمة في تفعيل المبادرات والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى تمكين الشباب وتشجيعهم نحو الاتجاه إلى العمل الحر ومجال ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والأجهزة والمؤسسات المعنية وتماشيا مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.

وجاءت تصريحات رحمي بمناسبة مشاركة جهاز تنمية المشروعات في قمة المرأة المصرية في نسختها الرابعة والتي ينظمها  منتدى الخمسين السيدة الأكثر تأثيرا برئاسة  دينا عبد الفتاح وبالتعاون مع جامعة النيل بعنوان " تمكين الشباب في مجال الـ STEM.. المستقبل يحدث الآن" وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و محمد جبران وزير العمل ولفيف من قيادات الدولة في فاعليات المؤتمر الذي يهدف لتوضيح الفرص المتاحة لتشغيل الشباب واستثمار قدراتهم. 

ويشارك عدد كبير من مسئولي الجهاز في فعاليات القمة حيث يستعرضون كافة خدمات الجهاز المالية والفنية والتدريبية والتسويقية  لتعريف الشباب المشاركين بكيفية الاستفادة منها لإقامة مشروعاتهم الجديدة والعمل على استمرارها ونموها.

كما يشارك العشرات من أصحاب المشروعات الابتكارية من عملاء جهاز تنمية المشروعات  في فعاليات القمة لعرض تجاربهم في إقامة مشروعاتهم والأفكار الجديدة التي تبنوها ونجحوا في تحويلها إلى مشروعات عملية تسعى حاليا للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية ليتحدثوا مع الشباب عن تجاربهم والتحديات التي نجحوا في تخطيها ومساهمات جهاز تنمية المشروعات في دعم  مشروعاتهم.

و من المقرر ان يقدم الجهاز كافة خدماته ولقاءاته التعريفية بخدماته علي مدار اقامة المؤتمر السبت والاحد (١٣/ ١٤ ) ديسمبر.

