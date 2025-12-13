باسل رحمي يكشف خدمات وبرامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

18 حجم الخط

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على المساهمة في تفعيل المبادرات والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى تمكين الشباب وتشجيعهم نحو الاتجاه إلى العمل الحر ومجال ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والأجهزة والمؤسسات المعنية وتماشيا مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.

وجاءت تصريحات رحمي بمناسبة مشاركة جهاز تنمية المشروعات في قمة المرأة المصرية في نسختها الرابعة والتي ينظمها منتدى الخمسين السيدة الأكثر تأثيرا برئاسة دينا عبد الفتاح وبالتعاون مع جامعة النيل بعنوان " تمكين الشباب في مجال الـ STEM.. المستقبل يحدث الآن" وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و محمد جبران وزير العمل ولفيف من قيادات الدولة في فاعليات المؤتمر الذي يهدف لتوضيح الفرص المتاحة لتشغيل الشباب واستثمار قدراتهم.

ويشارك عدد كبير من مسئولي الجهاز في فعاليات القمة حيث يستعرضون كافة خدمات الجهاز المالية والفنية والتدريبية والتسويقية لتعريف الشباب المشاركين بكيفية الاستفادة منها لإقامة مشروعاتهم الجديدة والعمل على استمرارها ونموها.

كما يشارك العشرات من أصحاب المشروعات الابتكارية من عملاء جهاز تنمية المشروعات في فعاليات القمة لعرض تجاربهم في إقامة مشروعاتهم والأفكار الجديدة التي تبنوها ونجحوا في تحويلها إلى مشروعات عملية تسعى حاليا للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية ليتحدثوا مع الشباب عن تجاربهم والتحديات التي نجحوا في تخطيها ومساهمات جهاز تنمية المشروعات في دعم مشروعاتهم.

و من المقرر ان يقدم الجهاز كافة خدماته ولقاءاته التعريفية بخدماته علي مدار اقامة المؤتمر السبت والاحد (١٣/ ١٤ ) ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.