محافظات

قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE

جانب من عبور السفن
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء مرحلة جديدة في عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس. 

أسامة ربيع يلتقي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لبحث سبل التعاون المشترك

أسامة ربيع يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع الموانئ الناميبية للتعاون بمجالات التطوير

حركة الملاحة بقناة السويس اليوم

 

 شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الثلاثاء، عبور كلًا من سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم ضمن قافلة الشمال، وعبور سفينة الحاويات CMA CGM ADONIS ضمن قافلة الجنوب بحمولة 154 ألف طن، بعد الإعلان عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية.

 

جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو

تصدر سفينة الحاويات العملاقة قافلة الشمال 

 

وتصدرت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE والتي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال في رحلتها قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا.

 

وتعد السفينة العملاقة التي تتبع المجموعة الفرنسية CMA CGM إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، وأكبر سفينة حاويات تعبر القناة منذ عامين، حيث يبلغ طول السفينة 400 مترًا، وعرضها 62 مترًا، بحمولة صافية 231 ألف طنً، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23 ألف حاوية مكافئة.

جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو

كما شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور سفينة الحاويات MAERSK SEBAROK ضمن قافلة الجنوب بعد عبورها من باب المندب في رحلتها قادمة من  ميناء صلالة بعمان والمتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح أول سفينة حاويات تابعة لمجموعة  MAERSK تعبر القناة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

 

يبلغ طول السفينة 318 مترًا، وعرضها 40 مترًا، بغاطس 14 مترًا، وحمولتها الكلية 82 ألف طن.

 

وأكد الفريق أسامة ربيع   أن بدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى يأتي تتويجًا للجهود التسويقية المُكثفة لهيئة قناة السويس على مدار الفترة الماضية، والتي أثمرت عن إعلان المجموعة الفرنسية  CMA CGM العودة الكاملة للعبور من القناة، وقيام مجموعة MAERSK ببدء العودة التدريجية.

جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو
جانب من عبور السفن من قناة السويس، فيتو

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطوات الجادة سيكون لها بالغ الأثر في إحداث تغييرات إيجابية في سوق النقل البحري، وحث الخطوط الملاحية الأخرى على تعديل جداول إبحارها واستئناف رحلاتها من منطقة البحر الأحمر وباب المندب مرورًا بقناة السويس.

 

وأكد ربيع أن العام المُقبل سيشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات الملاحة بالقناة وصولًا إلى المعدلات الطبيعية خلال النصف الثاني من العام.


               

