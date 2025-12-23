رئيس جامعة القناة يتفقد انتظام لجان امتحانات كلية الآداب

18 حجم الخط

أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس جولة تفقدية على لجان امتحانات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالضوابط المنظمة.

متابعة اللجان الامتحانية

وكان في استقبال رئيس الجامعة ومرافقيه كل من الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والدكتور محمود المتولي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال الوكيل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شملت الجولة متابعة اللجان خلال الفترتين الصباحية والمسائية، التنظيم داخل القاعات الامتحانية.

جانب من الجولة،فيتو

متابعة الفترة الصباحية

وخلال الفترة الصباحية، تابع رئيس الجامعة امتحانات الفرقة الثانية التي تضم 22 شعبة، تشمل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والجغرافيا، والتاريخ، والاجتماع، والفلسفة، والمكتبات، واللغة الصينية، واللغات الشرقية التي تضم التركي والفارسي والعبري، إلى جانب الدراسات السكانية، حيث بلغ عدد لجان لائحة الساعات المعتمدة 36 لجنة تضم 1529 طالبًا، بينما بلغ عدد لجان اللائحة الفصلية 3 لجان تضم 43 طالبًا، إلى جانب الأقسام المميزة التي عُقدت لها 17 لجنة تضم 765 طالبًا.

وتشمل الأقسام المميزة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية تخصصات المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد GIS، وبرنامج الجيوماتيكس والذكاء الاصطناعي، وبرنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، وبرنامج الترجمة الفورية باللغة الفرنسية، حيث تم التأكيد على توافر الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات داخل هذه البرامج.

وفي الفترة المسائية، تابع الدكتور ناصر مندور امتحانات الفرقة الرابعة التي تضم 22 شعبة، حيث بلغ عدد لجان اللائحة الفصلية 29 لجنة تضم 1078 طالبًا، إلى جانب لجنة واحدة للائحة الداخلية القديمة تضم 5 طلاب، فضلًا عن الأقسام المميزة التي عُقدت لها 11 لجنة تضم 549 طالبًا، بما يعكس كثافة المشاركة الطلابية وحجم التنظيم المطلوب لضمان انتظام الامتحانات.

وخلال الجولة، أكد الدكتور ناصر مندور حرص الجامعة على المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات داخل مختلف الكليات، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة تحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتعكس مستوى الانضباط المؤسسي داخل الجامعة.

أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار الحرص على جودة العملية التعليمية والتقويمية، والتأكد من انتظام الامتحانات وفق الجداول المقررة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لضمان حسن سير الامتحانات.

وأكدت إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية استمرار التنسيق مع إدارة الجامعة لتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والانضباط، ويعكس مكانة جامعة قناة السويس كمؤسسة تعليمية رائدة.

