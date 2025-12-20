ضبط 129 ألف مخالفة و48 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، ضمن جهودها لضبط الانضباط المروري والحفاظ على السلامة العامة على الطرق.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الاخيرة عن ضبط 129324 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، موقف عشوائى، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1156 سائق، وتبين إيجابية 45 حالة تعاطي مواد مخدرة.



استمرار الحملات على الطريق الدائري الإقليمي

وتم ضبط 606 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 91 سائق، تبين إيجابية 3 حالات تعاطي مواد مخدرة.

كما تم ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية والانضباطية بكافة المناطق والمحاور.

