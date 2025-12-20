السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. انتظام حركة السيارات بالطرق

حالة المرور
حالة المرور
18 حجم الخط

تشهد شوارع ومحاور القاهرة الكبرى صباح اليوم السبت حالة من الهدوء النسبي والسيولة المرورية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة حركة السير والتعامل الفوري مع أي أعطال أو كثافات مفاجئة.
 

القاهرة

سجلت الطرق الرئيسية سيولة ملحوظة خاصة بمحاور صلاح سالم، الأوتوستراد، كورنيش النيل، وسط البلد، ميدان التحرير ورمسيس، مع انتظام الحركة في الاتجاهين وعدم رصد تكدسات مؤثرة حتى الآن.
 

الجيزة 

انتظمت حركة السيارات على محاور الدقي، العجوزة، جامعة الدول العربية، السودان، إلى جانب سيولة مرورية واضحة بمناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد، مع وجود رجال المرور لتنظيم الحركة عند التقاطعات الحيوية.
 

القليوبية 

وتشهد الطرق الرئيسية والسريعة بنطاق المحافظة استقرارًا مروريًّا، خاصة على مداخل ومخارج المدن، دون بلاغات عن حوادث أو أعطال تعوق حركة السير حتى اللحظة.
 

استمرار المتابعة المرورية 

وتواصل الأجهزة المعنية انتشارها بكافة المحاور لمتابعة الحالة المرورية على مدار اليوم، مع توجيه السائقين بضرورة الالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليوم القاهرة الجيزة القليوبية سيولة مرورية أخبار المرور الطرق السريعة

مواد متعلقة

مصدر أمني ينفي وجود استثناءات للضباط من الضرائب والرسوم في استصدار تراخيص السيارات

ضبط طالب بتهمتي التحرش بفتاة وتهديدها بالشرقية

هبوط أرضي بطريق السويس، والأمن يكشف التفاصيل

توصيات ندوة أكاديمية الشرطة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث

الأمن يكشف تفاصيل سير قائدي سيارات عكس الاتجاه بطريق "قنا - الأقصر" الغربي

ضبط 15 طن دقيق مدعم خلال حملات و4 ملايين جنيه حصيلة قضايا النقد الأجنبي

ضبط عاطل وطالب يديران وكرا لترويج الحشيش في المعصرة

ضبط 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

الأكثر قراءة

البتلو يرتفع 50 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس والخيار في سوق العبور

مدحت شلبي يقدم "يا مساء الأنوار يا أفريقيا" على شاشة MBC مصر

وفاة الفنانة سمية الألفي بعد صراع مع المرض

ترامب يعلن نجاح الضربة الأمريكية «عين الصقر» ضد "داعش" في سوريا

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. انتظام حركة السيارات بالطرق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads