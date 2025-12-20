حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. انتظام حركة السيارات بالطرق

18 حجم الخط

تشهد شوارع ومحاور القاهرة الكبرى صباح اليوم السبت حالة من الهدوء النسبي والسيولة المرورية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة حركة السير والتعامل الفوري مع أي أعطال أو كثافات مفاجئة.



القاهرة

سجلت الطرق الرئيسية سيولة ملحوظة خاصة بمحاور صلاح سالم، الأوتوستراد، كورنيش النيل، وسط البلد، ميدان التحرير ورمسيس، مع انتظام الحركة في الاتجاهين وعدم رصد تكدسات مؤثرة حتى الآن.



الجيزة

انتظمت حركة السيارات على محاور الدقي، العجوزة، جامعة الدول العربية، السودان، إلى جانب سيولة مرورية واضحة بمناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد، مع وجود رجال المرور لتنظيم الحركة عند التقاطعات الحيوية.



القليوبية

وتشهد الطرق الرئيسية والسريعة بنطاق المحافظة استقرارًا مروريًّا، خاصة على مداخل ومخارج المدن، دون بلاغات عن حوادث أو أعطال تعوق حركة السير حتى اللحظة.



استمرار المتابعة المرورية

وتواصل الأجهزة المعنية انتشارها بكافة المحاور لمتابعة الحالة المرورية على مدار اليوم، مع توجيه السائقين بضرورة الالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

