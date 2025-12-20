نعينع عن موهبة المتسابق أشرف سيف في دولة التلاوة: أنا اللي مكتشفه

18 حجم الخط

شهدت إحدى حلقات برنامج «دولة التلاوة» مشاركة مميزة للمتسابق القارئ أشرف سيف، حيث قدّم تلاوة لاقت اهتمام لجنة التحكيم، وفتحت المجال أمام ملاحظات فنية متخصصة عكست حرص البرنامج على الارتقاء بمستوى الأداء القرآني وفق أسس علمية رصينة.

طه عبد الوهاب: صوت نقي يحمل بريقًا خاصًا

من جانبه، عبّر الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، عن إعجابه بصوت المتسابق، مؤكدًا أن أشرف سيف يتمتع بـ صوت نقي يحمل بريقًا واضحًا، وهي ميزة أساسية تضع القارئ على بداية الطريق الصحيح، وتعكس خامة صوتية مبشّرة قابلة للتطوير والصقل.

حسن عبد النبي: قوة الصوت مع ملاحظات فنية دقيقة

أما الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، فأشاد بجمال وقوة صوت المتسابق، معتبرًا أن الأداء العام سليم وممتاز، مع تسجيل ملاحظة فنية تتعلق بالتعامل مع المدود، وكسر المد المنفصل، مؤكدًا أن هذه الملاحظات لا تقلل من قيمة التلاوة، بل تمثل نقاط تطوير طبيعية لأي قارئ في بداية مشواره.

أحمد نعينع: صوت جميل واكتشاف مبكر

بدوره، أبدى القارئ الكبير الشيخ أحمد نعينع رأيه بصراحة ودعم واضح، مشيرًا إلى أن المدود المنفصلة لم تكن مضبوطة أو مستوية بالشكل الكامل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الصوت جميل ومميز، مضيفًا في لفتة داعمة: «أنا اللي مكتشفه على فكرة»، في إشارة إلى ثقته في موهبة المتسابق وإمكاناته المستقبلية.

دولة التلاوة.. تقييم بنّاء لاكتشاف الموهبة الحقيقية

وتعكس هذه الآراء المتنوعة فلسفة برنامج «دولة التلاوة» القائمة على التقييم البنّاء، الذي يجمع بين الإشادة بالمميزات والتنبيه إلى الأخطاء الفنية، بهدف إعداد جيل جديد من القرّاء يجمعون بين جمال الصوت، ودقة الأداء، والالتزام الكامل بقواعد التجويد.

وأكدت تعليقات لجنة التحكيم بـ مسابقة دولة التلاوة أن الموهبة وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى تدريب مستمر وضبط فني، وهو ما يسعى البرنامج إلى ترسيخه، ليظل القرآن الكريم حاضرًا بأجمل صوره وأصدقها في قلوب المستمعين.

