ضبط 4 عاطلين بتهمة اختطاف طالب بالهرم

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول، تضمن ادعاء القائمة على النشر بخطف نجلها وطلب فدية مالية في الهرم.

وتبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من زوج القائمة على النشر بتغيب نجله، طالب جامعي، عقب خروجه متجهًا إلى الجامعة، واستلامه اتصالًا هاتفيًا من مجهول يزعم احتجاز نجله وطلب فدية مالية وعقب تحويل المبلغ، عاد الطالب لمنزله سالمًا.

وبتحريات الأجهزة الأمنية، تمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 4 عاطلين مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم مركبة التوك توك، السلاح الأبيض المستخدم، والمبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف الحقائق ومكافحة جرائم النصب والاحتيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.