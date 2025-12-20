السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 4 عاطلين بتهمة اختطاف طالب بالهرم

ضبط 4 عاطلين وراء
ضبط 4 عاطلين وراء اختطاف طالب وطلب فدية مالية من أسرته
18 حجم الخط

 تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول، تضمن ادعاء القائمة على النشر بخطف نجلها وطلب فدية مالية في الهرم.

وتبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من زوج القائمة على النشر بتغيب نجله، طالب جامعي، عقب خروجه متجهًا إلى الجامعة، واستلامه اتصالًا هاتفيًا من مجهول يزعم احتجاز نجله وطلب فدية مالية وعقب تحويل المبلغ، عاد الطالب لمنزله سالمًا.

وبتحريات الأجهزة الأمنية، تمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 4 عاطلين مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم مركبة التوك توك، السلاح الأبيض المستخدم، والمبلغ المالي المستولى عليه.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف الحقائق ومكافحة جرائم النصب والاحتيال.

الجيزة النصب والاحتيال ضبط المتهمين الامن العام اختطاف مزعوم

