استمرار مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية ديسمبر لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ 40%

أعلنت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، وذلك لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40٪، تحت رعاية رئيس الجمهورية، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

تخفيضات مبادرة كلنا واحد

وتُنفذ المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بكافة المحافظات، وتحقيق الانتشار الجغرافي المستهدف.

مستلزمات وملابس شتوية بأسعار مناسبة

وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء، جرى التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية ضمن المبادرة، مع التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة، وإضافة أسواق كبرى وموردين للحوم والخضار والفاكهة، إلى جانب تجار الجملة والتجزئة.

أرقام المنافذ والكيانات المشاركة

وبلغ عدد الكيانات التجارية المشاركة 65 سلسلة تجارية، و14 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و5 قوافل متحركة، بإجمالي 2769 منفذًا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

منافذ «أمان» تواصل الخدمة

كما تستمر الوزارة في طرح السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال1150منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات الخاصة بـ منظومة أمان التابعة للوزارة، والمعلنة عبر الموقع الرسمي.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى دعم استقرار الأسرة المصرية، وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية، والمساهمة في مواجهة أعباء المعيشة خلال المرحلة الحالية.

