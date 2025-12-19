في يوم الأسرة، بني سويف تحتفل بأطفال 140 عائلة بحضور الوالدين والأجداد

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، عن تنظيم مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف فعالية "يوم الأسرة" بمشاركة 140 أسرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وقد أناب محافظ بني سويف، معاونه "الدكتور محمد جبر" لحضور الفعالية التي تم تنفيذها في إحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف، بحضور العديد من الشخصيات البارزة من بينها الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، وعدد من أعضاء فريق العمل القائم على البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وأكدت الدكتور محمد جبر معاون محافظ بني سويف، أن الفعالية تضمنت أنشطة تربوية متنوعة شارك فيها الأطفال مع أسرهم من الوالدين والأجداد، حيث تم تأهيل الأسر من خلال جلسات توعوية تهدف إلى تعزيز دور الأب والأم في تربية الأبناء، وتمكين المرأة، وأهمية الأسرة في توفير العناية النفسية والاجتماعية والصحية، كما تركزت الأنشطة على تقديم الدعم في مجالات الصحة والرعاية البدنية، بهدف تعزيز دور الأسرة في بناء بيئة صحية وآمنة للأطفال.

قافلة طبية وتمويل للمشروعات الصغيرة

وأشار معاون محافظ بني سويف، إلى أنه تم تقديم مجموعة من الخدمات، على هامش الفعالية، ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، شملت خدمات "تكافل وكرامة"، خدمات التأهيل، برنامج "مودة"، خدمات "2 كفاية"، بالإضافة إلى خدمات من بنك ناصر الاجتماعي لتمويل المشروعات الصغيرة، فضلًا عن قافلة طبية شاملة تضمنت تخصصات العيون، الباطنة، الأنف والأذن.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة قد قام بتطوير 16 حضانة أطفال في محافظة بني سويف، بهدف تحسين بيئة التعليم والرعاية للأطفال من الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تلبية احتياجات الطفل في مراحل الطفولة المبكرة.

