"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على "ماجدة"، والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تهديدًا صريحًا باستخدام سلاح ناري.

قسم وحلف بالمصحف

بدأت الواقعة حينما ظهرت والدة الإعلامية الراحلة في مقطع فيديو، وبدت عليها علامات الغضب الشديد، حيث وجهت رسائل حادة قالت فيها نصًا: "ورحمة شيماء والمصحف، أنا مرخصة سلاح ونفسي أجربه بقى". هذا التصريح الذي تضمن قسمًا غليظًا، اعتبرته الجهات المعنية خروجًا عن القانون وتحريضًا على العنف، مما استدعى تحركًا أمنيًا فوريًا.

سر القبض والتحريات

وكشفت التحريات الأولية أن قوات الأمن رصدت الفيديو المتداول، وبناءً عليه تم تقنين الإجراءات والقبض عليها للتحقيق معها في تهمة التهديد وترويع المواطنين.

وتفحص الأجهزة الأمنية حاليًا "قانونية" السلاح الذي ادعت امتلاكه، وما إذا كان مرخصًا بالفعل أم لا، ومدى استخدامه في أغراض غير المخصصة له.

سلسلة من الأزمات

ولا تعد هذه الأزمة الأولى لوالدة شيماء جمال منذ مقتل ابنتها على يد زوجها القاضي السابق، حيث دأبت على الظهور في فيديوهات "بث مباشر" لمهاجمة أطراف عدة، إلا أن هذه المرة تجاوزت التصريحات حد الملاسنات لتصل إلى التلويح باستخدام السلاح، وهو ما وضعها تحت طائلة القانون.

ومن المقرر أن تعرض والدة شيماء على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

